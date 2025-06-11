Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira se contagia de la fiebre del futbol: luce enorme

Video Marc Anthony exige que a su esposa la llamen por su nombre de casada: “Ferreira Muñiz, coj@#?"

Nadia Ferreira y su hijo Marco se contagiaron de la fiebre de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

La tarde del 10 de junio la modelo se puso la camiseta albirroja de la selección paraguaya y también se la puso al pequeño Marco, quien cumplirá 2 años el 12 de junio.

Madre e hijo portan la camisola de Miguel Almirón, una de las estrellas del futbol de Paraguay.

Su look se debió al partido que disputaron las selecciones de Paraguay y Brasil, aunque ganó la selección ‘verdeamarela’.

En las tiernas imágenes Nadia no muestra el rostro del niño, pero se aprecia lo grande que está.

Nadia Ferreira y su hijo portan la camiseta albirroja de la selección de futbol de Paraguay. Imagen Nadia Ferreira/Instagram

Marc Anthony presente en evento del Mundial 2026

Este 11 de junio el salsero asistió a un evento en Miami donde develaron el reloj con la cuenta regresiva a un año de la Copa del Mundo.

Pues Estados Unidos es uno de los países cede del mundial de futbol.