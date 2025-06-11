Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira se contagia de la fiebre del futbol: luce enorme
La esposa de Marc Anthony se mostró orgullosa de su país y portó la camiseta de la selección de futbol de Paraguay, al igual que su pequeño hijo Marco.
Nadia Ferreira y su hijo Marco se contagiaron de la fiebre de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.
La tarde del 10 de junio la modelo se puso la camiseta albirroja de la selección paraguaya y también se la puso al pequeño Marco, quien cumplirá 2 años el 12 de junio.
Madre e hijo portan la camisola de Miguel Almirón, una de las estrellas del futbol de Paraguay.
Su look se debió al partido que disputaron las selecciones de Paraguay y Brasil, aunque ganó la selección ‘verdeamarela’.
En las tiernas imágenes Nadia no muestra el rostro del niño, pero se aprecia lo grande que está.
Marc Anthony presente en evento del Mundial 2026
Este 11 de junio el salsero asistió a un evento en Miami donde develaron el reloj con la cuenta regresiva a un año de la Copa del Mundo.
Pues Estados Unidos es uno de los países cede del mundial de futbol.