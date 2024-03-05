Hijo de Mariana Levy reacciona a posible demanda de Ana Bárbara y su pareja tras acusaciones

Video ¿La familia de Ana Bárbara no acepta a su pareja? Las declaraciones de José Emilio y el padre de la cantante

José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, reaccionó ante la posibilidad de que Ana Bárbara, a quien continúa considerando su mamá, y su prometido lo demanden.

El 1 de marzo, el abogado de la cantante dio a conocer que el aspirante a actor, de 19 años, podría resultar involucrado en un problema legal por las declaraciones que ha realizado en torno a la pareja.

PUBLICIDAD

“Al día de hoy, es mayor de edad y todos los comentarios que ha realizado ya lo hacen responsable directamente como si fuera un adulto”, esclareció en entrevista con ‘Ventaneando’.

“Entonces, va a tener que poner mucha atención en eso porque las implicaciones y repercusiones que puede tener son serias”, advirtió.

En los últimos meses, el también nieto de la difunta Talina Fernández ha acusado a Ángel Muñoz, pareja de la artista, de presuntamente maltratar a sus hermanos y de ser el culpable de la ruptura entre ella y su familia.

Hijo de Mariana Levy reacciona ante posibilidad de ser demandado por Ana Bárbara

Luego de lo aseverado por el defensor de Ana Bárbara, Emilio Levy, como prefiere ser llamado ahora, externó lo que piensa del riesgo de ser acusado ante las autoridades por quien lo cuidó de pequeño.

“Yo hasta no ver una notificación aquí en mi casa no voy a creer nada”, sentenció en una plática con la periodista Inés Moreno, para su canal de YouTube, este 5 de marzo.

“Seguro es una técnica para que me metan miedo y que me quede callado, pero si me demandan por decir la verdad, (es que) estamos viviendo en un mundo loco. No entiendo la razón porque lo que he dicho es totalmente cierto”, agregó.

Levy aseveró que está “100 % seguro” de las imputaciones que ha realizado contra Ángel Muñoz, toda vez que “hay pruebas y evidencia de todo”, así como “testigos que pueden salir a corroborar” su versión.

Al ser cuestionado por la comunicadora acerca de si “tiene pruebas físicas”, él contestó: “Yo no, pero sé quién sí las tiene. No quiero meter ahorita a la persona en los líos”.

PUBLICIDAD

“Sí hay cosas donde se prueba el trato de Ángel a mis hermanos, de la forma en cómo le hablaba específicamente a ‘Chema’, le hablaba muy mal”, expuso.

José Emilio aclaró que él presenció los presuntos agravios del prometido de Ana Bárbara “cada vez que iba a Los Ángeles”, donde ellos radican.

“Ángel se ponía medio loco, y les ponía unos castigos tipo militar: ‘Ponte contra la pared tres horas a verla, y si volteas a ver a otro lado son 10 minutos, y si comienzas a llorar, te quedas toda la noche’”, mencionó.

“Horrible, horrible, horrible, maltratos feos. Las cámaras de seguridad en su cuarto (de ‘Chema’), eso a mí me parece algo superfeo, te quita tu privacidad”, sumó.

Asimismo, pormenorizó que Ángel habría cometido las presuntas vejaciones a sus hermanos durante el tiempo que la llamada ‘Reina grupera’ no se encontraba en casa por cuestiones de trabajo.

Emilio Levy espera que sus hermanos se pronuncien

En esta misma oportunidad, Emilio Levy reveló que tiene la esperanza de que sus hermanos, ‘Chema’ y Emiliano, se pronuncien acerca de su experiencia con el novio de Ana Bárbara.

“Ellos no han salido a hablar y no han dicho nada. Yo respeto su punto y el por qué no lo han hecho, no quieren hablar mal de su mamá ni de nadie”, enunció.

“Pero en algún momento estaría padre que José María contara y platicara sus vivencias con Ángel, para ver que si es verdad todo lo que está pasando”, agregó.

Además de sus consanguíneos, el menor de los descendientes de la protagonista de ‘La pícara soñadora’ desea que las empleadas domésticas de la cantautora revelen la supuesta situación.

PUBLICIDAD