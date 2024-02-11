Hijo de Mariana Levy arrepentido por hablar de Ana Bárbara y su prometido: "Ella tiene razón"

Video Hijo de Mariana Levy acepta que intentó vender información de Ana Bárbara: "Tuve diferencias con ella"

José Emilio, hijo de la fallecida Mariana Levy, externó su arrepentimiento por haber hablado en el pasado sobre supuestos acontecimientos dentro de la relación de Ana Barbara y su prometido, Ángel Muñoz.

Las declaraciones del adolescente de 19 años derivaron en un distanciamiento con la cantante, quien lo cuidó por varios años luego de que quedara huérfano de madre siendo un bebé de nueve meses.

Emilio Levy se arrepiente de exponer a Ana Bárbara

Tras más de medio año alejado de la intérprete de 'Bandido', el joven aspirante a actor confesó que considera que no debió pronunciarse acerca de ella ni de su pareja.

"Yo no hubiera dicho las cosas que pasan en casa, ¿no? En eso sí tiene razón Ana Bárbara", indicó en entrevista para 'De primera mano', transmitida este 8 de febrero.

"Como siempre, ella ha respondido de una manera excelente. 'La ropa sucia se lava en casa'", agregó Emilio Levy, nombre artístico que adoptó recientemente.

El nieto de la también difunta Talina Fernández aprovechó para externar el motivo por el que, en primer lugar, se decidió a realizar sus acusaciones.

"Ya me sentía muy frustrado, necesitaba decir la verdad de las cosas que estaban pasando porque en los medios se veía totalmente diferente: una familia feliz, sin problemas, y pues no", dijo.

Levy aseveró que "no iba a seguir fingiendo algo que no está pasando", así que por ello optó por "tomar acción y decir esas cosas".

"Pero, sí, sí me arrepiento porque problemas me ha traído más que beneficios. Ya, lo hecho, hecho está y pues a seguir adelante", sentenció.

Hace solamente un mes, él reconoció que anhela reconciliarse con la llamada 'Reina Grupera', a la que sigue guardándole cariño.

"Sí quiero tener otra vez una relación con Ana Bárbara porque la sigo considerando mi mamá. El papel que hizo conmigo fue impresionante, me agarró desde (pequeño) hasta hace dos años", explicó al programa 'Al rojo vivo'.

" La necesito. Mientras ella estuvo en mi vida, como que mi vida estuvo un poco más tranquila, tenía más estabilidad en ciertas formas, más (en) lo emocional. La amo muchísimo y le sigo agradeciendo todo lo que hizo por mí", afirmó.

Ana Bárbara se ha mantenido discreta

Ante lo sucedido con Emilio, Ana Bárbara se ha manifestado en pocas ocasiones. En septiembre de 2023, por ejemplo, hizo referencia a la brecha entre ellos.

"Estamos, dígamos, en un espacio de tiempo, a veces los humanos necesitamos espacio", aseguró, según reportó 'Ventaneando'.

A principios de diciembre, a ella le cuestionó la prensa si tendría con Levy un acercamiento durante las festividades, para que las cosas se arreglaran.