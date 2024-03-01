Ana Bárbara y su esposo denuncian al hermano de la cantante y José Emilio podría verse implicado

Video ¿La familia de Ana Bárbara no acepta a su pareja? Las declaraciones de José Emilio y el padre de la cantante

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz interpusieron una denuncia en contra de Pancho Ugalde, hermano de la cantante, por las acusaciones y presuntas amenazas en su contra.

Mientras que la cantante lo acusó ante las autoridades por violencia intrafamiliar, su esposo lo hizo por amenazas, explicó Guillermo Pous, abogado de la artista mexicana.

"Denuncia por violencia intrafamiliar y además existe una denuncia por amenazas presentada por parte del señor Ángel José Muñoz, esposo de Ana Bárbara, en contra del señor José Francisco Ugalde. Ha recibido amenazas en medios de comunicación a través de redes sociales y mensajes directos por parte del señor Ugalde", explicó en entrevista con el programa 'Ventaneando' este 1 de marzo.

El 26 de enero Pancho Ugalde declaró en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que Ángel Muñoz era informante de la DEA, que había cancelado su visa, así como de ser quien provocó la ruptura familiar y afirmó que maltrataba a los hijos de la cantante.

"Él siendo un agente de migración me canceló la visa a mí, canceló la visa de mi sobrino (José María Fernández), este muchacho ha hecho abusos tremendos en contra de mi persona (…) Quiero pensar que es él que está influyendo en todo este tema de que (ella) deje a sus hijos", aseguró el hermano de la artista.

"Yo ya intenté hablar con el papá de Emiliano (Édgar Gallardo), hablé con el papá de (José) Emilio (Levy), José María 'Pirru', platiqué con él y nos sentamos y se lo trajo para acá porque ya estaban viviendo una violencia emocional, un tipo de secuestro emocional muy tremendo allá en Estados Unidos", añadió.

Guillermo Pous negó las acusaciones hechas en contra de Ángel Muñoz: "Inventar que es agente de la DEA, lo cual es incorrecto, es un oficial migratorio y además lo acusa de cancelarle la visa de turista y de trabajo lo cual es imposible, esto no es nada más como entrar a un sistema y decidir a quien le cancelo o a quien le habilito la visa, es por completo falso y absurdo. Y por otra parte está la situación de los comentarios que ha hecho insinuando que Ana Bárbara trata de perjudicar a sus papás y además con la influencia de su esposo".

El abogado confirmó lo dicho por José Francisco respecto a que la cantante dejó de ayudar económicamente a sus padres, pues explicó que Ana Bárbara descubrió que el dinero que le enviaba a sus progenitores ellos lo destinaban para dárselos a sus hijos, por lo cual la artista se negó a mantener a sus hermanos.

¿Ana Bárbara y su esposo denunciarán a José Emilio Levy?

El hijo de Mariana Levy ha acusado en varias entrevistas a Ángel Muñoz de ser el culpable de la ruptura familiar entre la cantante y sus seres queridos, incluso, de presuntamente maltratar a sus hermanos.

Aunque Guillermo Pous no aclaró si la pareja tiene planes de denunciar al joven de 19 años, señaló que al ser mayor de edad sus comentarios ya podrían meterlo en problemas legales por daño moral.

"Por otra parte tratar de detener todos los comentarios que este muchacho, José Emilio, ha estado haciendo en contra de Ana Bárbara o de su esposo (…) Al día de hoy es mayor de edad y todos los comentarios que ha realizado ya lo hacen responsable directamente como si fuera adulto, entonces va a tener que poner mucha atención en eso porque las implicaciones y repercusiones que puede tener son serias", declaró en 'Ventaneando'.

Los presuntos castigos de Ángel Muñoz para los hijos de Ana Bárbara

José Emilio también denunció públicamente que la pareja de la cantante les ponía fuertes castigos a sus hermanos Emiliano y José María, además de que él habría instalado cámaras al interior de toda la casa para mantenerlos vigilados.

Guillermo Pous también confirmó la existencia de cámaras, pero explicó que fue con la absoluta aprobación de Ana Bárbara y por una situación de presunto abuso que Emiliano y Chema ejercían en contra de Jerónimo, el menor de los hijos de la cantante.