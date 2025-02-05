‘Coco’ Levy revela conflicto con hija de su hermana Mariana por la herencia de la actriz

Video Tras problemas por la herencia de Mariana Levy, Ariel López Padilla defiende a su hija María

‘Coco’ Levy, hermano de la difunta Mariana Levy, reveló que la hija de esta, María, llegó a acusarlo de no quererle dar la herencia que les dejó su mamá.

Fue en abril de 2005 cuando la querida actriz perdió la vida a causa de un infarto, por lo que sus retoños, incluidos también Paula y José Emilio, se quedarían con su patrimonio.

Sin embargo, a casi 20 años de la tragedia, los ahora jóvenes siguen sin recibir los bienes que les corresponden, esto debido a que el proceso de sucesión de ha complicado.

‘Coco’ Levy confiesa desacuerdo de su sobrina María

Hablando de dicha situación, ‘Coco’ Levy se sinceró sobre la queja que María llegó a tener en su contra respecto al legado de Mariana Levy, del que él estaba a cargo.

“En algún momento solicitó un cambio de albacea, lo cual era perfectamente claro y correspondía”, dijo en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, difundida en el canal de YouTube ‘Imagen entretenimiento’ este 4 de febrero.

“Yo dejé de ser albacea de María y de sus hermanos y luego pasó a ser otra persona que era de confianza de Mariana”, añadió.

El hijo de Talina Fernández destapó que la razón por la que su sobrina hizo la petición de que él dejara el cargo tuvo que ver con sus dudas.

“María y los consejeros decían: ‘Es que mi tío ‘Coco’ no nos da la herencia de mi mamá’”, recordó el creativo de 57 años.

“Y entonces, una tía que tenía María, abogada, dijo: ‘Es que esto se puede hacer más rápido, quita a ‘Coco’ de albacea y lo hacemos nosotros’”, agregó.

Dicha imputación, señaló, no era verdadera: “Yo no la tenía [la herencia], la tenía un juez en un juzgado, y él decía, ‘todavía no es momento y faltan ciertas cosas’ [para entregárselas]”.

Él recalcó que aunque cedió al puesto, el caso no quedó resulto rápidamente, como se aseveró en aquel controversial momento.

En junio de 2024, Carolina Capilla, albacea de los bienes, afirmó que los hijos de Mariana estaban cerca de obtener “sus partes”, a lo que, posteriormente, María, expresó que ya “moría de ganas” porque eso suceda.

¿‘Coco’ Levy y María se hablan?

Tras prácticamente dos décadas de aquella desavenencia, ‘Coco’ Levy desveló que pese a que en la actualidad sí mantiene contacto con María, no son cercanos.

“Ella es una mujer muy capaz, vive fuera de [la Ciudad de] México, por Valle de Bravo. Sé que es muy feliz, es alguien a quien la vida la ha llevado a ser muy independiente”, mencionó.

“Yo tengo una relación con ella muy cortés. Con sus hermanos no, con ellos, nos apapachamos y nos vemos todo lo que tú quieras”, aclaró, refiriéndose a Paula y José Emilio, “[es] de amor absoluto”.