Hijo de Mariana Levy se habría reconciliado con Ana Bárbara, a quien considera su mamá: esto pasó

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

José Emilio Fernández finalmente se habría arreglado con Ana Bárbara, a quien considera su madre pues lo cuidó luego de la muerte de Mariana Levy.

Fue Ariel López Padilla, ex de la difunta actriz, el que dio a conocer el alegado acercamiento entre el aspirante a actor y la cantante.

“Me han dado una buena noticia que, en la parte de José Emilio, se reconcilió con Ana Bárbara. Lo sabía, me da mucho gusto”, dijo en entrevista para Despierta América, transmitida este 7 de enero.

El intérprete pareció confirmar que la unión de ‘La reina grupera’ y el joven de 20 años ocurrió esta Navidad.

“Yo lo dije, Ana Bárbara fue en mucho, o en realidad, la mamá de José Emilio, y hay un vínculo que no se puede romper”, indicó.

“Creo que son cosas que hay que celebrar”, aseguró, “esos son los mejores regalos que te puede dar la vida, que la familia que somos, extendida, tenga armonía”.

¿Qué sucedió entre José Emilio Fernández y Ana Bárbara?

En agosto de 2023, José Emilio Fernández acusó al prometido de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, de presuntamente cometer maltratos contra los retoños de ella.

“No me gustaba cómo los trataba, especialmente a mi hermano ‘Chema’”, afirmó ante la cámara de ‘De primera mano’.

“Cuando yo iba a Los Ángeles a visitarlos pues me daba cuenta de cómo les hablaba, de cómo les gritaba, de cómo eran sus castigos”, añadió.

Un mes más tarde, la voz del éxito ‘Bandido’ desveló que su vínculo con el nieto de Talina Fernández no estaba en buenos términos.

“Estamos, digamos, en un espacio de tiempo, a veces los humanos necesitamos espacio”, sentenció, reportó ‘Ventaneando’.

Tras guardar el hermetismo, Ana Bárbara por fin rompió el silencio en cuanto a las acusaciones a su pareja en octubre del mismo año.

“Lo único que te puedo decir es que en mi casa hay amor, amor del bueno, respeto, límites… En mi casa me respetan y me tratan bonito”, puntualizó en conferencia de prensa.

José Emilio Fernández se alejó de Ana Bárbara por Ángel Muñoz

En marzo de 2024, el abogado de Ana Bárbara comentó a ‘Ventaneando’ que, de así desearlo, ella y Ángel Muñoz podrían interponer una demanda contra José Emilio Fernández por las imputaciones que realizó.

Entonces, el artista incipiente mencionó no temer que lo llevaran a juicio y sostuvo que su denuncia pública era la verdad y que inclusive conocía que “hay pruebas y evidencia de todo”.