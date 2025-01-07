José Emilio Levy

Hijo de Mariana Levy se habría reconciliado con Ana Bárbara, a quien considera su mamá: esto pasó

Según Ariel López Padilla, el joven aspirante a actor y la cantante presuntamente volvieron a unirse esta pasada Navidad. Durante más de un año, ellos estuvieron distanciados, en gran parte, debido a que él acusó a Ángel Muñoz, prometido de la compositora, de supuestamente maltratar a sus medios hermanos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

José Emilio Fernández finalmente se habría arreglado con Ana Bárbara, a quien considera su madre pues lo cuidó luego de la muerte de Mariana Levy.

Fue Ariel López Padilla, ex de la difunta actriz, el que dio a conocer el alegado acercamiento entre el aspirante a actor y la cantante.

PUBLICIDAD

“Me han dado una buena noticia que, en la parte de José Emilio, se reconcilió con Ana Bárbara. Lo sabía, me da mucho gusto”, dijo en entrevista para Despierta América, transmitida este 7 de enero.

El intérprete pareció confirmar que la unión de ‘La reina grupera’ y el joven de 20 años ocurrió esta Navidad.

“Yo lo dije, Ana Bárbara fue en mucho, o en realidad, la mamá de José Emilio, y hay un vínculo que no se puede romper”, indicó.

Más sobre José Emilio Levy

Hijo de Mariana Levy reaparece con bastón y caminando con dificultad
1 mins

Hijo de Mariana Levy reaparece con bastón y caminando con dificultad

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy teme que pareja de Ana Bárbara lo mande golpear por tratar de “vender” su información
3 mins

Hijo de Mariana Levy teme que pareja de Ana Bárbara lo mande golpear por tratar de “vender” su información

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy aclara si es transexual tras aparecer vestido de mujer
0:51

Hijo de Mariana Levy aclara si es transexual tras aparecer vestido de mujer

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy admite que intentó "vender" información sobre Ana Bárbara "para comer"
1:14

Hijo de Mariana Levy admite que intentó "vender" información sobre Ana Bárbara "para comer"

Univision Famosos
Ana Bárbara llora y revela por primera vez que hijo de Mariana Levy "la grabó" para "vender" el video
0:55

Ana Bárbara llora y revela por primera vez que hijo de Mariana Levy "la grabó" para "vender" el video

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy aparece vestido de mujer: esta es su transformación
0:56

Hijo de Mariana Levy aparece vestido de mujer: esta es su transformación

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"
2 mins

Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy se une a familia de su hermana tras quedar "huérfano” y sin Ana Bárbara
2 mins

Hijo de Mariana Levy se une a familia de su hermana tras quedar "huérfano” y sin Ana Bárbara

Univision Famosos
Ana Bárbara dice que su prometido “ha sido un padre ejemplar” para sus hijos tras duras acusaciones
2 mins

Ana Bárbara dice que su prometido “ha sido un padre ejemplar” para sus hijos tras duras acusaciones

Univision Famosos
José Emilio Levy afirma que hijos de Ana Bárbara aún “corren peligro” con el novio de la cantante
2 mins

José Emilio Levy afirma que hijos de Ana Bárbara aún “corren peligro” con el novio de la cantante

Univision Famosos

“Creo que son cosas que hay que celebrar”, aseguró, “esos son los mejores regalos que te puede dar la vida, que la familia que somos, extendida, tenga armonía”.

¿Qué sucedió entre José Emilio Fernández y Ana Bárbara?

En agosto de 2023, José Emilio Fernández acusó al prometido de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, de presuntamente cometer maltratos contra los retoños de ella.

“No me gustaba cómo los trataba, especialmente a mi hermano ‘Chema’”, afirmó ante la cámara de ‘De primera mano’.

“Cuando yo iba a Los Ángeles a visitarlos pues me daba cuenta de cómo les hablaba, de cómo les gritaba, de cómo eran sus castigos”, añadió.

Un mes más tarde, la voz del éxito ‘Bandido’ desveló que su vínculo con el nieto de Talina Fernández no estaba en buenos términos.

“Estamos, digamos, en un espacio de tiempo, a veces los humanos necesitamos espacio”, sentenció, reportó ‘Ventaneando’.

Tras guardar el hermetismo, Ana Bárbara por fin rompió el silencio en cuanto a las acusaciones a su pareja en octubre del mismo año.

“Lo único que te puedo decir es que en mi casa hay amor, amor del bueno, respeto, límites… En mi casa me respetan y me tratan bonito”, puntualizó en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

José Emilio Fernández se alejó de Ana Bárbara por Ángel Muñoz

En marzo de 2024, el abogado de Ana Bárbara comentó a ‘Ventaneando’ que, de así desearlo, ella y Ángel Muñoz podrían interponer una demanda contra José Emilio Fernández por las imputaciones que realizó.

Entonces, el artista incipiente mencionó no temer que lo llevaran a juicio y sostuvo que su denuncia pública era la verdad y que inclusive conocía que “hay pruebas y evidencia de todo”.

En junio, él explicó acerca de la cantautora a la reportera Berenice Ortiz: “Mientras esté Ángel viviendo con ella o cerca de ella, yo no quiero tener ningún tipo de relación con ella”.

Relacionados:
José Emilio LevyAna BárbaraMariana LevyHijos de famososAriel López PadillaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD