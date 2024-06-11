Hijo de Mariana Levy lanza contundente mensaje a Ana Bárbara: no teme represalias de Ángel Muñoz

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

En medio del funeral de su tío, Pato Levy, José Emilio Fernández lanzó un contundente mensaje a Ana Bárbara, de quien se distanció hace meses debido a la relación que tiene con Ángel Muñoz.

El hijo de Mariana Levy subrayó que, aunque sigue sintiendo un especial cariño por La Reina Grupera, tomó la decisión de alejarse de ella, al menos, mientras esté cerca de Ángel Muñoz, con quien la cantante mantiene una relación desde hace más de 10 años.

“El mensaje es que yo le he dado todo, le he dicho que la amo (a Ana Bárbara), estoy muy agradecido con ella, toda la vida lo voy a estar, por el papel que fungió en mi vida, pero mientras esté Ángel viviendo con ella o cerca de ella yo no quiero tener ningún tipo de relación con ella”, mencionó a la reportera Berenice Ortiz este 10 de junio.

Hijo de Mariana Levy no teme represalias de pareja de Ana Bárbara

José Emilio también se pronunció sobre la demanda que Ángel Muñoz podría imponer en su contra, luego de que asegurara ante los medios que los hijos de la cantante sufrían supuesto maltrato.

“No, no he sido notificado (de ninguna demanda). Si me llega una demanda por andar diciendo la verdad, como siempre lo he dicho, a mí se me haría una tontería estar en un juicio peleando a ver quién tiene la razón del maltrato… porque pruebas, hay todas. Hay muchísimas pruebas de todas las personas que hemos sido cercanos a Ana Bárbara y a la familia”, dijo.

El hijo de Mariana Levy enfatizó que “nunca" vio golpes, sin embargo, acotó que, en varias ocasiones, fue testigo de supuesto maltrado verbal hacia sus hermanos.

“A mí nunca me tocó ver un golpe y si lo hubiera visto, otra cosa hubiera sido. Solo son palabras, pero yo creo que las palabras también afectan muchísimo, a veces más que un golpe… porque una cosa es educarlos y otra cosa es maltratarlos”, mencionó.

"A lo mejor en la forma en la que los educaba yo sí las veía un poco drásticas, pero también los maltrataba, decirles de cosas, los ofendía todo el tiempo, más a mi hermano José María, son palabras fuertes, son cosas feas, (con un posible) daño psicológico”, añadió.

Por último, José Emilio aseguró que “no son berrinches” suyos, ya que lo que más desea es que sus “hermanos estén bien y que vuelvan a ver a su mamá”.