Mariana Levy le “pagaba las cuentas” a su hermano Coco, según su ex: revela difíciles momentos

Video ¡Escándalo! Hermano y ex de Mariana Levy se hacen fuertes acusaciones de supuestos “abusos”

Ariel López Padilla hizo inesperadas confesiones sobre los presuntos abusos económicos que sufrió Mariana Levy. Según el actor, s u fallecida exesposa “le pagaba las cuentas” a sus hermanos, lo que, de cierto modo, le generaba problemas.

“Si vamos a sacar los trapitos al sol, yo vi cómo Mariana pagaba las cuentas de Coco Levy y le cortaba las tarjetas de crédito en su cara. Le decía: ‘No lo vuelvas a hacer’ y lo volvía a hacer”, señaló en Despierta América, el 20 de agosto.

“O sea, Mariana venía al rescate de sus hermanos todo el tiempo, porque era una buena hermana, una buena persona”, agregó el actor en respuesta a la acusación de presunto abuso que el hijo de Talina Fernández lanzó previamente contra él.

En ese sentido, Ariel López Padilla reveló que su principal discrepancia con Coco Levy fue haberse enterado que vendió una de las propiedades que Mariana Levy le dejó como herencia a María, su hija, lo que también provocó una ruptura entre su hija y él.

“No lo habló con su tío. De hecho, ella no tiene relación con Coco Levy”, dijo y explicó que fue la fallecida Talina Fernández quien tuvo que pagar la diferencia del inmueble a María.

¿Hermano de Mariana Levy intentó abusar económicamente de su sobrina?

Por último, el villano de las telenovelas ventiló que hace tiempo su hija María recibió varias ofertas de trabajo, entre ellas, estelarizar una telenovela por la que recibiría una fuerte suma de dinero.

“Hubo un tiempo en que buscaron a María para ser protagonista de telenovelas y le ofrecían mucho dinero, 35 mil dólares mensuales, y ellos estaban muy contentos porque de nuevo iban a tener quien los mantuviera. Porque eso es lo que hacía Mariana, mantenía a sus hermanos”, subrayó contundente.

Mientras que sobre las acusaciones de supuesto maltrato que Coco Levy hizo en su contra, declaró tajante: “Tengo la conciencia tranquila”.

¿Qué dijo Coco Levy sobre el exesposo de su hermana?

Durante un encuentro con la prensa mexicana, Coco Levy insinuó que su hermana Mariana Levy pudo haber sido violentada por Ariel López Padilla durante su matrimonio.

“Ariel López Padilla no es mi ex nada”, interrumpió cuando los reporteros le preguntaron sobre el apoyo que ha brindado a José Emilio. “Yo te puedo decir que, si mi hermana estuviera viva, él traería una madriza que no se la quitaría”, dijo sin aclarar a qué se refería.