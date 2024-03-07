Ariel López Padilla reacciona ante posible demanda de Ana Bárbara a hijo de Mariana Levy

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Ariel López Padilla reaccionó a la posibilidad de que el hijo de Mariana Levy, José Emilio Levy, sea demandado por su exmadrastra Ana Bárbara.

El 1 de marzo, el abogado de la cantante aparentemente dejó ver que el joven, de 19 años, se podría ver involucrado en un problema legal si continúa realizando declaraciones acerca de ella y su pareja, Ángel Muñoz.

PUBLICIDAD

"(Que) entienda la consecuencia de un señalamiento, de una infamia y calumnia, que puede ser sancionada como daño moral", explicó Guillermo Pous a 'De primera mano'.

En los últimos meses, Levy ha acusado al prometido de la artista de supuestamente maltratar a sus hermanos.

Ariel López Padilla espera que José Emilio Levy y Ana Bárbara se arreglen

Ariel López Padilla, quien previamente le ha brindado su apoyado a José Emilio Levy, se enteró por la prensa mexicana de que el joven estaría en riesgo por las imputaciones que ha hecho a la pareja de Ana Bárbara.

El histrión, quien estuvo casado con Mariana Levy y procreó con ella a su hija María, asistió este 6 de marzo a un evento en un recinto de la Ciudad de México.

Ahí, reporteros de diferentes medios de comunicación le cuestionaron su opinión sobre "la lamentable confrontación" de la llamada 'Reina Grupera' y el nieto de la fallecida Talina Fernández.

" No sé qué pasó (entre ellos)", aseveró, de acuerdo con las declaraciones dadas a medios como Hoy.

Después de que los periodistas le resumieran la situación, López Padilla se mostró sorprendido: "¡Oh!, ahora sí que quedé".

De forma más seria, aseguró que espera que la disyuntiva no llegue hasta las instancias judiciales: "Ojalá que no sea así, que puedan platicar".

" La familia es un núcleo muy complicado, más cuando estás en los reflectores y en la vida pública", admitió la estrella de Soñadoras, telenovela que puedes ver aquí en ViX.

Adelantó que el próximo 28 de marzo platicará con su hija María acerca de si le brindarán apoyo a su medio hermano, y también para que le indique qué puede y no "decir" al respecto del tema.

PUBLICIDAD

"Es complicada las relaciones de los hijos, pero yo (espero) que haya voluntad, (que Ana Bárbara y José Emilio) dialoguen y que no pase a mayores", concluyó.

José Emilio Levy considera que Ana Bárbara y Ángel Muñoz quieren “meterle miedo”

Luego de que la presunta advertencia del defensor de Ana Bárbara trascendiera, José Emilio Levy se pronunció aseverando que no teme.

"Yo hasta no ver una notificación aquí en mi casa no voy a creer nada", dijo en una conversación con Inés Moreno, este 5 de marzo.

"Seguro es una técnica para que me metan miedo y que me quede callado, pero si me demandan por decir la verdad (es que) estamos viviendo en un mundo de locos. No entiendo la razón porque lo que he dicho es totalmente cierto", añadió.