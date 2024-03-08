¿Quién es Ángel Muñoz, novio de Ana Bárbara?

Video Ana Bárbara ya no vive con dos de sus hijos, ¿no se llevaban bien con su novio?

Una de las cantantes más destacadas de la música grupera es Ana Bárbara, quien este 2024 celebra 30 años de trayectoria. Lo que pocos saben es que la artista mantiene una relación desde hace más de 10 años con Ángel Muñoz, un hombre 15 años menor que ella.

¿Quién es el prometido de Ana Bárbara?

PUBLICIDAD

Ángel Muñoz nació el 1 de abril de 1986. Antes de conocer a ‘La Reina Grupera’, el hombre era ajeno al mundo del espectáculo, pues se desempeñaba como empleado del gobierno de Estados Unidos. Medios como People en Español reportan que trabajaba como policía.

En 2014, Ángel Muñoz y Ana Bárbara coincidieron por primera vez en Los Ángeles, California, lugar que adoptaron como residencia oficial luego de que comenzaran su noviazgo.

Fue así que Ángel Muñoz poco a poco se fue mezclando en el mundo de la cantante, hecho por el que tiempo después debutó como actor en la serie biográfica de Luis Miguel.

Ángel Muñoz es 15 años menor que Ana Bárbara. Imagen Ana Bárbara / Instagram

Su compromiso

Aunque la pareja siempre mantuvo una relación hermética, el 17 de julio de 2020 anunciaron públicamente su compromiso. La pareja se comprometió durante una íntima cena en Los Ángeles.

“¡Dije que sí! Pedazos de mi alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría. Mi corazón dice que sí”, anunció en Instagram junto a varias fotografías.

¿Se casó en secreto?

Pese a que desde noviembre de 2023 circula la versión de que se habría casado con Ángel Muñoz en una ceremonia privada en Estados Unidos, la intérprete de ‘Bandido’ aseguró en el programa ‘Hoy’ que hasta que la “vean vestida de blanco” se podrá confirmar que “se casó”.

“A mí hasta que me vean de blanco, completa, de arriba abajo, diremos que estoy casada”, declaró en noviembre de 2023.