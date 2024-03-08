Ana Bárbara

¿Quién es Ángel Muñoz, novio de Ana Bárbara?

La cantante se comprometió en 2020 con Ángel Muñoz, un hombre 15 años menor que ella. La pareja ha mantenido una relación hermética.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Ana Bárbara ya no vive con dos de sus hijos, ¿no se llevaban bien con su novio?

Una de las cantantes más destacadas de la música grupera es Ana Bárbara, quien este 2024 celebra 30 años de trayectoria. Lo que pocos saben es que la artista mantiene una relación desde hace más de 10 años con Ángel Muñoz, un hombre 15 años menor que ella.

¿Quién es el prometido de Ana Bárbara?

PUBLICIDAD

Ángel Muñoz nació el 1 de abril de 1986. Antes de conocer a ‘La Reina Grupera’, el hombre era ajeno al mundo del espectáculo, pues se desempeñaba como empleado del gobierno de Estados Unidos. Medios como People en Español reportan que trabajaba como policía.

En 2014, Ángel Muñoz y Ana Bárbara coincidieron por primera vez en Los Ángeles, California, lugar que adoptaron como residencia oficial luego de que comenzaran su noviazgo.

Más sobre Ana Bárbara

Hijo de Mariana Levy responde a padre de Ana Bárbara: le dijo "malnacido" y "malagradecido"
1 mins

Hijo de Mariana Levy responde a padre de Ana Bárbara: le dijo "malnacido" y "malagradecido"

Univision Famosos
Ana Bárbara causa preocupación: sufre accidente y aparece en silla de ruedas
0:51

Ana Bárbara causa preocupación: sufre accidente y aparece en silla de ruedas

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy teme que pareja de Ana Bárbara lo mande golpear por tratar de “vender” su información
3 mins

Hijo de Mariana Levy teme que pareja de Ana Bárbara lo mande golpear por tratar de “vender” su información

Univision Famosos
¿Ana Bárbara murió? Se aclara la verdad sobre lo que ocurre con la cantante
0:59

¿Ana Bárbara murió? Se aclara la verdad sobre lo que ocurre con la cantante

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy admite que intentó "vender" información sobre Ana Bárbara "para comer"
1:14

Hijo de Mariana Levy admite que intentó "vender" información sobre Ana Bárbara "para comer"

Univision Famosos
Ana Bárbara llora y revela por primera vez que hijo de Mariana Levy "la grabó" para "vender" el video
0:55

Ana Bárbara llora y revela por primera vez que hijo de Mariana Levy "la grabó" para "vender" el video

Univision Famosos
Papá de Ana Bárbara tiene “un año” sin hablarle: ”Ella ya no tiene padre”
2 mins

Papá de Ana Bárbara tiene “un año” sin hablarle: ”Ella ya no tiene padre”

Univision Famosos
Ana Bárbara celebra cumpleaños de su esposo en plena polémica con su familia: ¿les manda indirecta?
2 mins

Ana Bárbara celebra cumpleaños de su esposo en plena polémica con su familia: ¿les manda indirecta?

Univision Famosos
Ana Bárbara rompe en llanto al hablar de sus padres en medio de la polémica de supuesto maltrato
1:11

Ana Bárbara rompe en llanto al hablar de sus padres en medio de la polémica de supuesto maltrato

Univision Famosos
Ana Bárbara dice que su prometido “ha sido un padre ejemplar” para sus hijos tras duras acusaciones
2 mins

Ana Bárbara dice que su prometido “ha sido un padre ejemplar” para sus hijos tras duras acusaciones

Univision Famosos

Fue así que Ángel Muñoz poco a poco se fue mezclando en el mundo de la cantante, hecho por el que tiempo después debutó como actor en la serie biográfica de Luis Miguel.

Ángel Muñoz es 15 años menor que Ana Bárbara.
Ángel Muñoz es 15 años menor que Ana Bárbara.
Imagen Ana Bárbara / Instagram

Su compromiso

Aunque la pareja siempre mantuvo una relación hermética, el 17 de julio de 2020 anunciaron públicamente su compromiso. La pareja se comprometió durante una íntima cena en Los Ángeles.

“¡Dije que sí! Pedazos de mi alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría. Mi corazón dice que sí”, anunció en Instagram junto a varias fotografías.

¿Se casó en secreto?

Pese a que desde noviembre de 2023 circula la versión de que se habría casado con Ángel Muñoz en una ceremonia privada en Estados Unidos, la intérprete de ‘Bandido’ aseguró en el programa ‘Hoy’ que hasta que la “vean vestida de blanco” se podrá confirmar que “se casó”.

“A mí hasta que me vean de blanco, completa, de arriba abajo, diremos que estoy casada”, declaró en noviembre de 2023.

Ese mismo mes, el programa ‘Sale el Sol’ reveló el acta de matrimonio de Ana Bárbara. El documento oficial señalaría que la pareja se habría casado en 2020 en el Condado de Orange, en Los Ángeles, California.

Relacionados:
Ana BárbaraÁngel MuñozParejas de famososPolémicas de famososEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD