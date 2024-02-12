Marjorie de Sousa celebra a su hijo con una afición que el niño comparte con su papá Julián Gil

Video La reacción de Julián Gil al ver a su hijo Matías debutar en la TV: "Mucho dolor e impotencia"

Marjorie de Sousa, quien se convirtió en mamá el 27 de enero de 2017, echó la casa por la ventana para celebrar los 7 años de su hijo Matías Gregorio.

A través de redes sociales, salieron a la luz varias fotografías del espectacular festejo que la villana de ‘Golpe de suerte’ organizó para el pequeño, fruto de su relación con Julián Gil, la cual terminó a los pocos meses del nacimiento de su primogénito.

PUBLICIDAD

Las imágenes dejaron al descubierto que la exreina de belleza planeó una fiesta con temática del futbolista Leonel Messi, quien es el ídolo de Matías.

Enfundado en un short y camisa azul, el hijo de Marjorie posó frente al pastel que tenía un letrero con su nombre y el escudo del equipo del argentino, quien actualmente juega en Miami.

La decoración también contó con una gran pancarta, en la que se observa una fotografía del futbolista.

Las imágenes de la celebración se hicieron virales en redes sociales, donde sus seguidores aplaudieron el detalle que tuvo la actriz con su hijo y destacaron que Matías Gregorio comparte dicha pasión por Leonel Messi con su papá Julián Gil, quien ha destacado que es el fan número del argentino y hasta acudió a verlo en la última Copa Mundial de Futbol en Qatar.

Con una fiesta temática de Messi, #MarjorieDeSousa celebra el cumpleaños de su hijo Matías, quien cumplió 7 años.



📸: @angelramoos pic.twitter.com/GKB0rz5oVN — Despierta América (@despiertamerica) February 11, 2024



En los comentarios que se pueden leer en redes sociales, los usuarios también destacaron que aunque el pequeño tiene gran parecido con la actriz, también tiene rasgos físicos de su papá.

"Hasta en eso se parece a su papá", "Está Igualito a ti", "Se parece mucho a ti, pero también tiene cosas de Julián", "Qué bonita fiesta", señalaron los usuarios.

¿Por qué Marjorie de Sousa y Julián Gil se pelearon tras el nacimiento de su hijo?

Marjorie de Sousa y Julián Gil tuvieron una relación que terminó hace siete años, poco después de haber recibido a su único hijo en común, Matías.

La venezolana y el actor decidieron separarse debido a “incompatibilidad”; desde entonces, han estado envueltos en una polémica batalla por la custodia y el régimen de visitas de su hijo.

PUBLICIDAD

Julián Gil ha arremetido públicamente contra su expareja porque no le permite convivir con Matías, con quien desde hace años no tiene contacto físico. El pleito legal terminó en octubre de 2020 cuando el actor perdió la patria potestad del pequeño, a quien en repetidas ocasiones le dedica mensajes en redes sociales.

En junio de 2023, Marjorie de Sousa habló sobre la posibilidad de que Julián Gil pudiera ver a su hijo y destapó qué condición tendría que cumplirse para que se llevara a cabo el reencuentro entre padre e hijo.