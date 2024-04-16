Julián Figueroa

Hijo de Julián Figueroa “le habla” a sus cenizas: esto es lo que José Julián le pregunta a su papá

Imelda Garza-Tuñón, viuda del cantante, reveló que su pequeño José Julián se dirige a los restos de su papá y le hace cuestionamientos. El pasado 9 de abril se cumplió un año desde que el también actor falleció tras sufrir “un infarto al miocardio”.

Por:
Dayana Alvino.
Video Maribel Guardia asegura que su nieto 'platica' con su padre, Julián Figueroa, tras su muerte

Ha pasado un año desde la muerte de Julián Figueroa, hecho que dejó en profundo dolor a su madre, Maribel Guardia, esposa, Imelda Garza-Tuñón, e hijo, José Julián.

Recientemente, al cumplirse el primer aniversario luctuoso, la viuda del cantante aseguró que, tanto ella como su suegra y el pequeño, están “en una parte muy complicada del duelo”.

La actriz ahora comparte que su primogénito “le habla” a las cenizas de su papá, las cuales todavía conservan en la residencia de Guardia, que es donde viven.

Hijo de Julián Figueroa se comunica con su difunto papá

Imelda Garza-Tuñón contó que José Julián, de seis años, aún charla con su padre Julián Figueroa, aunque ahora lo hace ante sus restos.

“Sí le habla”, afirmó ella en declaraciones compartidas en el canal de YouTube ‘Escándalo’, este lunes 15 de abril.

La cantante dio a conocer algunas de las cosas que su retoño le pregunta al fallecido actor: “No sé, o sea, como: ‘¡Hola, papi! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo?”.

“Es como muy natural. Sí, para un niño es todo muy diferente”, añadió con la voz entrecortada y haciendo una pausa.

El pequeño José Julián "le habla" a las cenizas de su difunto padre.
El pequeño José Julián "le habla" a las cenizas de su difunto padre.
Imagen Maribel Guardia/Instagram

Viuda de Julián Figueroa preocupada por su hijo

Justamente hablando de las cenizas de Julián Figueroa, Imelda Garza-Tuñón aseveró que teme por el día en el que deban llevárselas de su vivienda pues José Julián podría sufrir.

“No está tomando ninguna terapia porque, gracias a Dios, está muy bien mentalmente, es un niño que es muy feliz”, puntualizó.

“(Pero) me preocupa cómo pueda reaccionar cuando ya no estén las cenizas ahí, y yo creo que sí voy a necesitar la ayuda de un terapeuta para él por esta parte de que ya no lo va a ver ahí”, agregó.

José Julián, hijo de Julián Figueroa, con su familia.
José Julián, hijo de Julián Figueroa, con su familia.
Imagen Maribel Guardia/Instagram


La artista esclareció si siente miedo de que desprenderse de la urna se torne en una “segunda partida” del cantautor, quien tenía 27 años.

“Claro, por supuesto, porque de cierta manera no seguimos el proceso… como cuando alguien fallece y a los tres días ya lo están enterrando”, externó.

“Nosotros, es como si nos hubiéramos quedado con el cuerpo en la casa, no nos quisimos desprender de él, nos quisimos apegar a tener ahí su presencia con nosotros, entonces creo que sí va a hacer algo muy fuerte”, sumó.

‘Ime’, como la llaman afectuosamente, reconoció que sería una opción que, junto con Maribel Guardia, acudan con un especialista de la salud mental para enfrentarse a otra despedida de Figueroa.

Ella dejó claro que por el momento no hay una fecha determinada para trasladar a otro sitio las cenizas de su esposo y que eso lo decidirán, más adelante, “como familia”.

Relacionados:
Julián FigueroaMaribel GuardiaHijos de famososLatin American Music Awards

