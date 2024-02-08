Hijo de Julián Figueroa debuta como actor a sus 6 años y hace revelación

Video Maribel Guardia asegura que su nieto 'platica' con su padre, Julián Figueroa, tras su muerte

Tras la repentina muerte de Julián Figueroa en abril de 2023, los medios centraron su atención en la vida de su hijo José Julián, quien quedó bajo el cuidado de su mamá Imelda Garza-Tuñón y su abuela Maribel Guardia.

Ahora, dos meses antes de cumplirse un año del fallecimiento del cantante, se dio a conocer que su primogénito debutó como actor a sus 6 años.

El nieto de Maribel Guardia demostró que heredó el talento de su fallecido papá y abuelo, Joan Sebastian, incursionando en la actuación en la obra de teatro ‘La Navidad de Job’, donde compartió créditos con su mamá.

Tras realizar algunas escenas con Imelda Garza-Tuñón, José Julián Figueroa tuvo un breve encuentro con la prensa y habló sobre cómo se sintió de pisar los escenarios por primera vez.

"(Me sentí) bien… Mi papel fue el mismo de ser niño”, reveló el pequeño a Ventaneando este 6 de febrero.

¿Hjo de Julián Figueroa será cantante?

El nieto de Maribel Guardia mostró su emoción por su incursión en la actuación, afirmando que seguirá dando algunas funciones con su mamá.

Al ser cuestionado si le gustaría convertirse en cantante, como su papá y abuelo, José Julián Figueroa reveló que sí le gustaría seguir esos pasos.

“ Tengo voz aguda y ronca”, comentó el pequeño, quien estuvo acompañado en todo momento por su mamá.

Imelda Garza-Tuñón señaló que sin importar cuál sea la elección de su primogénito, su único objetivo es apoyarlo para que sea feliz y persiga sus sueños.

“Que sea feliz, que haga lo que haga feliz”, indicó la actriz.

Esposo de Maribel Guardia no quiere que hijo de Julián Figueroa sea actor

Mientras la viuda de Julián Figueroa apoyó el debut de su hijo en la actuación, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, reveló que no le gustaría que José Julián se dedique al medio artístico.

“Lo hizo jugando, pero a mí, en particular, no me gustaría que sea artista; ojalá que no”, indicó el abogado, quien fue un gran apoyo en la carrera artística de su hijastro Julián Figueroa.

El padrastro del fallecido cantante afirmó que no desea ese futuro para su ‘nieto’ porque es una carrera complicada, pero que sí él decide dedicarse al medio, lo apoyarán al cien por ciento.