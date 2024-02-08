Julián Figueroa

Hijo de Julián Figueroa debuta como actor a sus 6 años y hace revelación

José Julián, nieto de Maribel Guardia, habló con la prensa sobre su incursión al mundo del espectáculo y su futuro en la música.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Maribel Guardia asegura que su nieto 'platica' con su padre, Julián Figueroa, tras su muerte

Tras la repentina muerte de Julián Figueroa en abril de 2023, los medios centraron su atención en la vida de su hijo José Julián, quien quedó bajo el cuidado de su mamá Imelda Garza-Tuñón y su abuela Maribel Guardia.

Ahora, dos meses antes de cumplirse un año del fallecimiento del cantante, se dio a conocer que su primogénito debutó como actor a sus 6 años.

PUBLICIDAD

El nieto de Maribel Guardia demostró que heredó el talento de su fallecido papá y abuelo, Joan Sebastian, incursionando en la actuación en la obra de teatro ‘La Navidad de Job’, donde compartió créditos con su mamá.

Tras realizar algunas escenas con Imelda Garza-Tuñón, José Julián Figueroa tuvo un breve encuentro con la prensa y habló sobre cómo se sintió de pisar los escenarios por primera vez.

Más sobre Julián Figueroa

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella
2 mins

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

Univision Famosos
Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo
1 mins

Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo

Univision Famosos
Maribel Guardia ya sabe dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Las cargaré”
2 mins

Maribel Guardia ya sabe dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Las cargaré”

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?
2 mins

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Maribel Guardia narra cómo fue el momento cuando vio a su hijo muerto
0:57

Maribel Guardia narra cómo fue el momento cuando vio a su hijo muerto

Univision Famosos
Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó
2 mins

Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón se arrepiente de declaraciones tras llanto de Marco Chacón y polémica sobre olor de Julián?
1:04

¿Imelda Tuñón se arrepiente de declaraciones tras llanto de Marco Chacón y polémica sobre olor de Julián?

Univision Famosos
A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida
2 mins

A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida

Univision Famosos

"(Me sentí) bien… Mi papel fue el mismo de ser niño”, reveló el pequeño a Ventaneando este 6 de febrero.

¿Hjo de Julián Figueroa será cantante?

El nieto de Maribel Guardia mostró su emoción por su incursión en la actuación, afirmando que seguirá dando algunas funciones con su mamá.

Al ser cuestionado si le gustaría convertirse en cantante, como su papá y abuelo, José Julián Figueroa reveló que sí le gustaría seguir esos pasos.

Tengo voz aguda y ronca”, comentó el pequeño, quien estuvo acompañado en todo momento por su mamá.

Imelda Garza-Tuñón señaló que sin importar cuál sea la elección de su primogénito, su único objetivo es apoyarlo para que sea feliz y persiga sus sueños.

“Que sea feliz, que haga lo que haga feliz”, indicó la actriz.

Esposo de Maribel Guardia no quiere que hijo de Julián Figueroa sea actor

Mientras la viuda de Julián Figueroa apoyó el debut de su hijo en la actuación, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, reveló que no le gustaría que José Julián se dedique al medio artístico.

“Lo hizo jugando, pero a mí, en particular, no me gustaría que sea artista; ojalá que no”, indicó el abogado, quien fue un gran apoyo en la carrera artística de su hijastro Julián Figueroa.

PUBLICIDAD

El padrastro del fallecido cantante afirmó que no desea ese futuro para su ‘nieto’ porque es una carrera complicada, pero que sí él decide dedicarse al medio, lo apoyarán al cien por ciento.

“Que sea lo que él quiera y, obviamente, nosotros lo vamos a apoyar… La gente a veces tiene trabajo, a veces no tiene. Es una carrera en la que tienes que administrarte mucho. Lo que él quiera”, expresó, según reportó People en Español.

Relacionados:
Julián FigueroaMaribel GuardiaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD