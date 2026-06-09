Nick Reiner Hijo de Rob Reiner pide acceso a los 1,5 millones que sus padres le dejaron: lo acusan de su asesinato En diciembre de 2025, Nick Reiner presuntamente le quitó la vida a sus padres, el director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer, con un arma blanca. El hombre solicitó al tribunal que se le entregue el fideicomiso que le dejaron para poder pagar un abogado.



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Video Hijo de Rob Reiner ya no está bajo vigilancia de suicidio: estas son sus nuevas condiciones en prisión

Nick Reiner fue acusado de presuntamente matar a sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, en diciembre de 2025 y, mientras avanza su proceso legal, el hombre de 32 años solicitó a un tribunal de California el dinero de un fondo fiduciario que sus fallecidos padres dejaron a su nombre.

En la sucesión testamentaria con fecha del 8 de junio de 2026, a la que People tuvo acceso, se señala que "Nick amaba a sus padres y está devastado por su muerte, pero los hechos sobre lo que les sucedió o no les sucedió no son el tema central de este litigio sobre el fideicomiso", se lee en

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Según los archivos, Rob Reiner y Michele Singer Reiner repartieron sus bienes entre sus hijos, sin embargo, dejaron un " fideicomiso más pequeño y separado para su beneficio individual", que estaría denominado como 'Fideicomiso de Nick', al igual que hicieron con sus otros dos hijos.

La solicitud alega que la mitad del fideicomiso debía ser entregada a Nick " de forma inmediata cuando cumpliera 30 años" y el resto cuando cumpliera 35, explica People.

Nick, quien fue diagnosticado con esquizofrenia, demanda que no ha recibido "la distribución obligatoria que debería haber recibido a los 30 años", y que desconoce el monto total del fideicomiso, el cual superaría los 1.5 millones de dólares.

De acuerdo con los documentos, el actual administrador fiduciario ha dado "excusas y justificaciones", las cuales incluyen "preocupaciones infundadas" sobre la supuesta incompetencia de Reiner para administrar un fideicomiso, reporta la revista.

¿Para qué desea Nick Reiner su fideicomiso?

La solicitud establece que Nick exige la primera mitad de su fideicomiso para " pagar los gastos legales y financiar su cuenta de la tienda en prisión", pues de esa manera podría adquirir artículos de primera necesidad y de higiene personal, como jabón y ropa interior.

Incluso se explica que el fiduciario no está autorizado a "condicionar" la distribución sobre el uso que Nick quiera dar al dinero. Tampoco puede "retener fondos a un beneficiario que se considere incapaz, sino que solo puede modificar la forma de distribución".

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Los documentos señalan que " no existe ninguna declaración judicial que determine la incapacidad de Nick" para recibir su fideicomiso.

El documento informa que el abogado que representaba a Nick renunció tras no recibir paga, por lo cual ahora su defensa es pública.

¿Por qué Nick Reiner está en la cárcel?

Nick Reiner está en la cárcel porque fue acusado de presuntamente asesinar a sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

El 14 de diciembre de 2025 el director de cine y su esposa fueron hallados muertos en su casa en Brentwood, en Los Ángeles. La pareja perdió la vida por heridas de arma blanca.