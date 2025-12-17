Nick Reiner

Hijo de Rob Reiner reaparece con chaleco de prevención del suicidio: lo acusan de asesinar a sus papás

Nick Reiner estuvo brevemente durante la audiencia por su caso legal. Él está siendo acusado de supuestamente haber cometido el homicidio de sus padres.

Video Inquietante video del hijo de Rob Reiner tras quitarles la vida a él y a su madre: así fue captado

Nick Reiner, hijo de los difuntos Rob Reiner y Michele Singer, reapareció públicamente tras ser detenido por presuntamente haber asesinado a sus padres.

Este 17 de diciembre, el guionista estuvo presente brevemente en la primera audiencia de su proceso legal, en el Tribunal Superior de Los Ángeles, según The New York Times.

El diario explica que estaba programado que al hombre de 32 años se le leyeran sus cargos y que él se declarara culpable o inocente.

Sin embargo, su abogado, Alan Jackson, alegó que era “demasiado pronto” para eso y que ya había acordado con la Fiscalía aplazar dichos procesos. Ahora la comparecencia está prevista para el 7 de enero de 2026.

Así lucía Nick Reiner en la audiencia

De acuerdo con The New York Post, Nick Reiner “lucía un rostro sombrío” y vestía “un chaleco azul de prevención del suicidio”.

Él, detallan, se encontraba en la sala tras una mampara de cristal, “con la mirada fija al frente” y permaneció esposado.

La agencia de noticias AP puntualiza que el escritor “sólo habló para decir, ‘sí su señoría’, y aceptar la fecha” de su nueva cita.

En una breve declaración afuera del recinto, su defensor, Alan Jackson, aseveró que este “caso plantea cuestiones muy complejas y graves” que requieren tiempo para ser examinadas y pidió a la gente no “precipitarse a juzgar”.

Nick ha sido acusado de dos cargos de homicidio en primer grado por el fallecimiento a puñaladas de sus papás. Nathan J. Hochman, fiscal del condado, también busca una condena por asesinato con “circunstancias especiales”.

Por dicha imputación, y de ser encontrado autor de los crímenes, él podría recibir una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

¿Qué ocurrió con Rob Reiner y su esposa Michele Singer?

Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados sin vida al interior de su residencia en Brentwood, Los Ángeles, la tarde del domingo 14 de diciembre.

Su hijo Nick fue arrestado esa misma noche en el barrio de Exposition Park por la policía, que afirmó que él no opuso resistencia.

