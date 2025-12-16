Rob Reiner Nick Reiner y la compleja relación con su padre Rob Reiner: es sospechoso de su asesinato El director Rob Reiner y su esposa fueron encontrados sin vida en su hogar de Los Ángeles y Nick Reiner es el principal sospechoso. La relación entre padre e hijo siempre fue complicada, así lo confesó el joven.



Nick Reiner está detenido por ser el principal sospechoso del asesinato de sus padres, el director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, quienes fueron hallados sin vida el domingo 14 de diciembre de 2025, en su residencia de Brentwood, Los Ángeles.

Anteriormente, el joven había hablado abiertamente sobre su lucha contra las drogas y el impacto que esto tuvo en su relación con su padre.

"Mi vida estaba fuera de control", confesó Nick en declaraciones publicadas por Us Weekly, recordando los años en que la adicción lo llevó a situaciones extremas. Según el medio, Nick admitió que su consumo lo hizo perder la confianza de su familia y lo llevó a tocar fondo en varias ocasiones.

El joven comenzó a tener fuertes problemas con las sustancias ilícitas desde la pubertad, pues su primera rehabilitación la enfrentó a los 15 años y después de tener varias recaídas, comenzó a vivir en la calle.

"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas", contó a People en 2016. "Pasé semanas en la calle. No fue divertido. Si quería vivir a mi manera y no asistir a los programas que me sugerían, entonces tenía que quedarme sin hogar".

Nick Reiner y su película autobiográfica

Esta complicada situación lo inspiró a contar su historia en 2015 en la película autobiográfica 'Being Charlie', la cual causó nuevos roces entre padre e hijo, pues Rob señaló que rodarla fue "terapéutica", pero "hubo desacuerdos": "A veces me resultaba abrumador. Realmente no estaba seguro de querer hacer esto", dijo a People en ese entonces.

A pesar de todo, el rodaje de la película los ayudó a que su relación fuera "más cercana".

Nick Reiner destruyó casa de huéspedes durante crisis

Rob Reiner nunca ocultó el dolor que atravesó como padre y reveló en entrevista con People, uno de los momentos más difíciles que enfrentaron, pues bajo los efectos de la droga Nick "destruyó la casa de huéspedes de sus padres".

El director de cine describió aquel momento como "devastador", señalando que la adicción "no solo consume a la persona, sino que arrastra a todos los que la rodean".

Por su parte, Nick narró cómo fue ese incidente: " Me puse como un loco con estimulantes, creo que era cocaína y algo más, y estuve despierto durante días. Empecé a pegarle a varias cosas en mi casa de huéspedes. Literalmente le di un puñetazo al televisor", contó en 2018 al podcast 'Dopey'.