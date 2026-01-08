Nick Reiner Abogado de Nick Reiner renuncia al caso: no cree que el hijo de Rob sea culpable Alan Jackson ya no será el defensor legal del hijo de Rob Reiner y Michele Singer. El abogado explicó por qué considera que Nick no es culpable del asesinato de sus padres.



Video Hijo de Rob Reiner ya no está bajo vigilancia de suicidio: estas son sus nuevas condiciones en prisión

Nick Reiner no se declaró culpable del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer, en la comparecencia que se llevó a cabo el 7 de enero. La audiencia solo duró unos minutos, pues su abogado Alan Jackson presentó su renuncia, por lo cual fue suspendida.

"Creemos que en este momento no tenemos otra opción que retirarnos como concejales. Solicité ser relevado", dijo Jackson en la corte y explicó que le asignarían a su excliente un "defensor público", reportó US Weekly.

Ahora, la nueva comparecencia se llevará a cabo el 23 de febrero de 2026.

¿Por qué renunció el exabogado de Nick Reiner?

Alan Jackson fue cuestionado por los medios de comunicación sobre su decisión de retirarse del caso y fue contundente con su respuesta.

"Tengo prohibido, tanto legal como éticamente, explicar todas las razones; sé que es una pregunta que todos tienen en mente", dijo el 7 de enero a su salida del tribunal, reportó US Weekly. "Esperamos que el defensor público intervenga; ya ha sido designado y protege con mucho cuidado los intereses de Nick Reiner a medida que avanza en el sistema", añadió.

A pesar de haberse retirado del caso, el abogado no cree en la culpabilidad del hijo de Rob Reiner.

"Sabemos, no solo estamos convencidos, sino que el proceso legal revelará la verdad de las circunstancias que rodean el caso de Nick. Lo que hemos aprendido, y pueden dar por hecho esto, es que, según la ley de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato", sentenció.

¿Por qué Nick Reiner no sería culpable?

TMZ reportó que, de acuerdo con la investigación que se ha hecho sobre el caso, el cambio errático en la actitud de Nick Reiner sería una consecuencia del cambio de medicación para controlar su esquizofrenia, "decisión desconcertante" y "sin sentido" que habrían tomado sus psiquiatras.