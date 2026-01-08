Nick Reiner

Abogado de Nick Reiner renuncia al caso: no cree que el hijo de Rob sea culpable

Alan Jackson ya no será el defensor legal del hijo de Rob Reiner y Michele Singer. El abogado explicó por qué considera que Nick no es culpable del asesinato de sus padres.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Hijo de Rob Reiner ya no está bajo vigilancia de suicidio: estas son sus nuevas condiciones en prisión

Nick Reiner no se declaró culpable del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer, en la comparecencia que se llevó a cabo el 7 de enero. La audiencia solo duró unos minutos, pues su abogado Alan Jackson presentó su renuncia, por lo cual fue suspendida.

"Creemos que en este momento no tenemos otra opción que retirarnos como concejales. Solicité ser relevado", dijo Jackson en la corte y explicó que le asignarían a su excliente un "defensor público", reportó US Weekly.

PUBLICIDAD

Ahora, la nueva comparecencia se llevará a cabo el 23 de febrero de 2026.

Más sobre Nick Reiner

Hijo de Rob Reiner ya no está bajo vigilancia de suicidio: estas son sus nuevas condiciones en prisión
0:57

Hijo de Rob Reiner ya no está bajo vigilancia de suicidio: estas son sus nuevas condiciones en prisión

Univision Famosos
Certificados de defunción de Rob Reiner y su esposa son revelados: tienen trágicos detalles
3 mins

Certificados de defunción de Rob Reiner y su esposa son revelados: tienen trágicos detalles

Univision Famosos
Certificados de defunción de Rob Reiner y su esposa confirman escalofriantes detalles del crimen
0:52

Certificados de defunción de Rob Reiner y su esposa confirman escalofriantes detalles del crimen

Univision Famosos
Nick Reiner: revelan condiciones en las que se encuentra en prisión por problemas de salud mental
2 mins

Nick Reiner: revelan condiciones en las que se encuentra en prisión por problemas de salud mental

Univision Famosos
La macabra historia detrás de la polémica publicación que hizo Nick Reiner en 2018
1:00

La macabra historia detrás de la polémica publicación que hizo Nick Reiner en 2018

Univision Famosos
Autopsia revela causa de muerte de Rob Reiner y su esposa tras presunto crimen de su hijo
0:57

Autopsia revela causa de muerte de Rob Reiner y su esposa tras presunto crimen de su hijo

Univision Famosos
Hijos de Rob Reiner y su esposa rompen el silencio tras sus asesinatos: su hermano está siendo culpado
2 mins

Hijos de Rob Reiner y su esposa rompen el silencio tras sus asesinatos: su hermano está siendo culpado

Univision Famosos
Hijo de Rob Reiner reaparece con chaleco de prevención del suicidio: lo acusan de asesinar a sus papás
2 mins

Hijo de Rob Reiner reaparece con chaleco de prevención del suicidio: lo acusan de asesinar a sus papás

Univision Famosos
Inquietante video del hijo de Rob Reiner tras quitarles la vida a él y a su madre: así fue captado
0:48

Inquietante video del hijo de Rob Reiner tras quitarles la vida a él y a su madre: así fue captado

Univision Famosos
Famoso actor vio los cuerpos “apuñalados” del cineasta Rob Reiner y su esposa: revelan quién y por qué
0:56

Famoso actor vio los cuerpos “apuñalados” del cineasta Rob Reiner y su esposa: revelan quién y por qué

Univision Famosos

¿Por qué renunció el exabogado de Nick Reiner?

Alan Jackson fue cuestionado por los medios de comunicación sobre su decisión de retirarse del caso y fue contundente con su respuesta.

"Tengo prohibido, tanto legal como éticamente, explicar todas las razones; sé que es una pregunta que todos tienen en mente", dijo el 7 de enero a su salida del tribunal, reportó US Weekly. "Esperamos que el defensor público intervenga; ya ha sido designado y protege con mucho cuidado los intereses de Nick Reiner a medida que avanza en el sistema", añadió.

A pesar de haberse retirado del caso, el abogado no cree en la culpabilidad del hijo de Rob Reiner.

"Sabemos, no solo estamos convencidos, sino que el proceso legal revelará la verdad de las circunstancias que rodean el caso de Nick. Lo que hemos aprendido, y pueden dar por hecho esto, es que, según la ley de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato", sentenció.

¿Por qué Nick Reiner no sería culpable?

TMZ reportó que, de acuerdo con la investigación que se ha hecho sobre el caso, el cambio errático en la actitud de Nick Reiner sería una consecuencia del cambio de medicación para controlar su esquizofrenia, "decisión desconcertante" y "sin sentido" que habrían tomado sus psiquiatras.

Según la fuente, un mes antes de los asesinatos, Nick estaba "estable" y con la nueva medicación Nick "se volvió agitado, errático y cada vez más peligroso", lo cual habría preocupado a Rob Reiner y a su esposa.

Relacionados:
Nick ReinerRob ReinerAsesinatosPadres FamososPolémicas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Tráiler: Toros Neza
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX