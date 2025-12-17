Rob Reiner

Hijos de Rob Reiner y su esposa rompen el silencio tras sus asesinatos: su hermano está siendo culpado

Jake y Romy Reiner finalmente dieron una declaración luego de que sus padres fueran asesinados. Su hermano, Nick Reiner, está siendo responsabilizado por las muertes.

Video Inquietante video del hijo de Rob Reiner tras quitarles la vida a él y a su madre: así fue captado

Jake y Romy Reiner, hijos de los fallecidos Rob Reiner y Michele Singer, finalmente se pronunciaron acerca de su trágico asesinato.

“Las palabras no pueden ni siquiera empezar a describir el dolor inimaginable que estamos experimentando a cada momento del día”, expresaron en un comunicado, difundido por People este 17 de diciembre.

Aseguraron que “la terrible y devastadora pérdida” de sus progenitores “es algo que nadie debería experimentar jamás”.

“No sólo eran nuestros papás, sino también nuestros mejores amigos”, sentenciaron sobre ellos en su emotivo escrito.

Ellos manifestaron su agradecimiento por las “numerosas” condolencias, así como por la amabilidad y apoyo que han recibido de sus parientes, amigos y otras conocidos.

“Ahora pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que se recuerde a nuestros padres por las increíbles vidas que vivieron y el amor que dieron”, concluyeron.

Hija de Rob Reiner y Michele Singer los habría encontrado muertos

El martes 16 de diciembre, The New York Times reportó que “una persona cercana a los Reiner” les aseveró que Romy, la hija de Rob Reiner y Michele Singer, fue quien los halló muertos.

“Ella encontró el cuerpo de su padre el domingo después de recibir una llamada de un masajista que había llegado a la casa de los Reiner en Los Ángeles para una cita programada”, expuso el diario.

Alegadamente, “al no obtener respuesta en la puerta” del matrimonio, la terapeuta contactó a Romy, “quien acudió rápidamente a la residencia” y entonces vio los restos del cineasta.

“Huyó entonces de la vivienda. No vio el cuerpo de su madre ahí y más tarde se enteró por los paramédicos de que ella también había fallecido”, relata el medio, citando a su fuente.

Aunque en un inicio trascendió que Romy supuestamente había dicho a los primeros agentes que arribaron a la escena que su hermano Nick sería el responsable de los decesos, el periódico asevera que ella “no les sugirió” que él “pudiera ser sospechoso”.

Nick, hijo de Rob Reiner y Michele Singer, acusado por sus muertes

Horas después de que se localizaran los cadáveres de Rob Reiner y su esposa, elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles arrestaron a Nick Reiner.

Ahora, enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado por el fallecimiento a puñaladas de sus padres. El fiscal del condado, Nathan J. Hochman, busca una condena por asesinato con “circunstancias especiales”, por lo que podría ser sentenciado a cadena perpetua o a la pena de muerte.

Hasta el momento, sus hermanos, Jake y Romy, no se han pronunciado al respecto. La mañana de este miércoles, él reapareció en su primera audiencia en la corte, donde únicamente se determinó una nueva fecha para otra comparecencia.

