Dulce María revela cómo está su hija tras saber que será hermana mayor, ¿siente celos del nuevo bebé?

La cantante Dulce María se sinceró sobre la montaña rusa de emociones que atraviesa durante su segundo embarazo. Con la llegada de su segundo bebé, su hija María Paula se convertirá en la hermana mayor.

Por:Elizabeth González
Video Dulce María está embarazada y solo una exRBD la felicita tras distanciamiento

Dulce María reveló cómo está su hija tras enterarse que será hermana mayor. La cantante anunció su segundo embarazo a finales de diciembre.

En entrevista con la revista ¡HOLA!, la exintegrante de RBD se sinceró sobre la montaña rusa de emociones que atraviesa en los últimos meses de su embarazo, pero también de la reacción de María Paula.

“Me da como nostalgia, porque ella ha sido la bebé todo este tiempo", declaró a la publicación el 8 de enero.

“Está emocionada porque ella sí quiere un hermanito o una hermanita, pero yo creo que también va a ser un poco difícil para ella el tener que compartir ya todo, la atención y el tema de ser hermana mayor, de crecer”, admitió.

Lejos de un sentimiento de celos podría experimentar su hija con la llegada del nuevo bebé, Dulce María aseguró que María Paula “está emocionada”.

“Está emocionada y nosotros creo que eso también le va a ayudar a seguir creciendo, porque ella finalmente va a enseñarle muchas cosas al nuevo bebé”, afirmó.

Un embarazo a los 40 años

Por último, Dulce María reconoció que su embarazo fue inesperado, ya que nunca se imaginó estar embarazada a los 40 años.

“Sinceramente, no me imaginaba a mis 40 embarazada. Yo pensaba que, bueno, pues ya los 40 cerraba la fábrica. Y Dios nos sorprende y creo que por algo tenemos esta misión y he escuchado a mi cuerpo, a la vida”, aseguró.

“A veces sí se siente como un duelo de la versión que conozco y que ahora va a cambiar otra vez. Pero trato de agarrar toda esa experiencia, esa sabiduría y que seguramente lo podré plasmar más adelante, primero Dios, en música o en escribir algo o en mis personajes o en algo, porque finalmente son experiencias que te enriquecen, que se vuelven parte de ti”.

A sus 6 meses de embarazo, Dulce María no ha elegido el nombre que llevará su bebé. Incluso, aún es un secreto si se convertirá en mamá de una niña o un niño. Sin embargo, puntualizó que podría ser en marzo cuando tenga entre sus brazos a su bebé.

" De aquí a marzo, que en teoría es cuando se espera, ya ves que puede nacer antes o después. Y como en el embarazo, ya uno no decide, pero pues eso, como esperando con mucha ilusión”, sentenció.

