Actor de Doménica Montero es hijo de Sergio Sendel: a ‘Pedrito’ “lo van a querer abrazar”, dice

La telenovela protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas marca el camino en la actuación de uno de los hijos mellizos de Sergio Sendel, quien ya había hecho apariciones especiales en melodramas como Mi Camino es Amarte.



Graco Sendel sigue los pasos de su famoso padre en las telenovelas. El hijo mellizo de Sergio Sendel forma parte del elenco de Doménica Montero, la nueva telenovela del productor Carlos Bardasano que está protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

Así luce el hijo de Sergio Sendel en Doménica Montero

El actor, de 27 años, interpreta a ‘Pedro Sánchez’, un noble peón que busca superarse y, a la vez, encontrar el amor.

“Mi personaje, ‘Pedro’, le da ternura y twist ahí a la historia con el elenco de los protagonistas (…), pero sí da eso de ‘pobrecito’ (…) La historia de ‘Pedro’ les va a dar mucha ternura, lo van a querer, lo van a querer abrazar, conocer, apapachar”, declaró a TelevisaUnivision a finales de diciembre.

Así luce Graco Sendel en Doménica Montero. Imagen Uninovelas / Instagram



De acuerdo con el hijo de Sergio Sendel, los matices de su personaje lo ayudaron “a tocar fibras” a nivel personal que nunca había experimentado, razón por la que siente gran cariño por ‘Pedro’.

“Fueron muchos retos y justo de estos retos yo creo que saco muchos aprendizajes. Uno de ellos fue que para lograr que ‘Pedro’ llegara a dar toda esta ternura, tocar fibras mías que no había tocado yo creo que hace mucho tiempo y me ayudó a mí también a ser un poquito más receptivo, más emocional porque ‘Pedro’ es ternura pura”, compartió.

“A Graco le faltaba eso… yo creo que los personajes llegan a enseñarnos cosas y ‘Pedro’ llegó a mí a eso, a enseñarme a ser un poquito más tierno”, insistió.

Por último, Graco Sendel se dijo “superfeliz” de formar parte de Doménica Montero, melodrama que considera su primera telenovela.

“Estoy superfeliz, supercontento de que mi primer novela pueda ser en un proyecto como este, con una producción como esta, con un elenco… Imagínate, Arcelia Ramírez, Angelique Boyer, Marcus, Brandon Peniche, Nuria Bages, hay tantos que estoy superagradecido que mi primer novela con esta empresa, con Televisa, sea aquí”, sentenció.

Graco y Angelique Boyer en Doménica Montero. Imagen Graco Sendel / Instagram

¿Quién es el hijo de Sergio Sendel?

Al igual que su hermana melliza, Valeria Santaella, Graco sigue los pasos de su papá en la actuación.

Aunque su debut en las telenovelas sucedió en 2022, en Mi Camino es Amarte, su aparición en los melodramas solo había sido breve.