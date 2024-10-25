Marlene Favela

Así es la lujosa vida de la hija de Marlene Favela: a sus 5 años ya tiene su propia marca

La hija de Marlene Favela tiene 5 años y es producto del matrimonio entre la actriz y el empresario George Seely, aunque ellos ya están separados. La pequeña Bella es la primera y única hija de la actriz, quien la adora y le ha dado una vida repleta de lujos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video Los lujos de la hija de Marlene Favela: ya tiene coche

La hija de Marlene Favela tiene 5 años y nació el 12 de octubre de 2019, producto del matrimonio de la actriz con el empresario George Seely. Su nombre es Bella y vive solo con Marlene, quien en 2020 se divorció de Seely. La pequeña es la primera y única hija de Favela, quien la adora y le ha dado una vida repleta de lujos.

¿Quién es el papá de la hija de Marlene Favela?

PUBLICIDAD

El padre de Bella es George Seely, un empresario australino de la industria automotriz. Conoció a Marlene Favela en 2016, mientras se encontraba de vacaciones en la Ciudad de México. Un amigo en común los presentó en un bar y ambos quedaron flechados.

La pareja procuró ser discreta con su relación, pues Seely no quería atención mediática. Sin embargo, a un año de conocerse (2017), la actriz publicó en Instagram que el australiano le había pedido matrimonio.

“Hoy es el día más importante de mi vida. Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara. Y sí, el amor obra por caminos misteriosos…"
Marlene Favela boda
Marlene Favela boda
Imagen Instagram @marlenefavela

Más sobre Marlene Favela

Marlene Favela confiesa si quiere ser de nuevo mamá ahora que estrena nuevo galán
0:56

Marlene Favela confiesa si quiere ser de nuevo mamá ahora que estrena nuevo galán

Univision Famosos
Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer
1:00

Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer

Univision Famosos
Muere querido actor de Gata Salvaje: esto se sabe sobre su fallecimiento
1 mins

Muere querido actor de Gata Salvaje: esto se sabe sobre su fallecimiento

Univision Famosos
Marlene Favela ya tiene galán a 5 años de su divorcio: ¿es empresario como su ex?
0:44

Marlene Favela ya tiene galán a 5 años de su divorcio: ¿es empresario como su ex?

Univision Famosos
Marlene Favela dice si besa a su hija en la boca como lo hacen otros padres y la razón
0:52

Marlene Favela dice si besa a su hija en la boca como lo hacen otros padres y la razón

Univision Famosos
Marlene Favela habla del derrame cerebral que sufrió: confundió los síntomas con una alergia
2 mins

Marlene Favela habla del derrame cerebral que sufrió: confundió los síntomas con una alergia

Univision Famosos
Marlene Favela revela si corre el riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral tras el que ya tuvo 
1:12

Marlene Favela revela si corre el riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral tras el que ya tuvo 

Univision Famosos
Exesposo de Marlene Favela dedica tierno mensaje a su hija y pide que le dé un "beso" a la actriz
2 mins

Exesposo de Marlene Favela dedica tierno mensaje a su hija y pide que le dé un "beso" a la actriz

Univision Famosos
Marlene Favela es una 'mamá canguro
3:01

Marlene Favela es una 'mamá canguro

Univision Famosos
Marlene Favela transforma su casa en villa navideña, pero su hija roba miradas por este detalle
2 mins

Marlene Favela transforma su casa en villa navideña, pero su hija roba miradas por este detalle

Univision Famosos


La pareja se casó en Querétaro, en una hermosa boda que parecía un cuento de hadas. No obstante, la pareja solo estuvo casada durante tres años. Se separaron en 2020 y aunque se desconocen los motivos de la ruptura, Marlene habla de él con respeto:

“Es el socio más importante de mi vida. Tengo muchos socios, pero él siempre va a ser el más importante de mi vida porque es el padre de mi hija y siempre lo voy a proteger y siempre lo voy a cuidar, porque hay una cosa que se llama Bella y eso está por encima de mí, de él y del mundo entero”.

Así es la lujosa vida de la hija de Marlene Favela

Bella Seely, a sus 5 años, lleva una vida repleta de amor y lujos. Su madre, Marlene Favela, procura siempre darle lo mejor y celebrar su existencia.

Bella Seely, hija de Marlene Favela
Bella Seely, hija de Marlene Favela
Imagen Instagram Bella Seely

Para su último cumpleaños, la actriz organizó una fiesta con temática de Barbie en un lujoso hotel de la Ciudad de México. La pequeña lució 3 outfits distintos, mientras que los invitados gozaron de una exclusiva mesa de dulces y un escenario para tomarse fotos.

Imagen Instagram

Pero esta no fue la primera vez que Marlene 'echó la casa por la ventana' para celebrar a su pequeña. Un año antes le hizo una fiesta de Hello Kitty, con juegos temáticos y caballetes para pintar.

Bella Seely, fiesta de cumpleaños 4
Bella Seely, fiesta de cumpleaños 4
Imagen Instagram Bella Seely

Además, cuando tan solo tenía un año, recibió por parte de su madre un increíble regalo: un cochecito Mercedes Benz hecho a la medida.

Bella Seely, auto a la medida
Bella Seely, auto a la medida
Imagen Instagram Bella Seely

Además, la hija de Marlene Favela tiene una marca con su nombre: Bella’s Store, enfocada en vestidos, bolsas y muñecas. Las ganancias de este negocio suman al patrimonio de la pequeña.

Relacionados:
Marlene FavelaHijos de famososMamás famosasFamososGeorge Seely VideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD