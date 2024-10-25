Así es la lujosa vida de la hija de Marlene Favela: a sus 5 años ya tiene su propia marca

Video Los lujos de la hija de Marlene Favela: ya tiene coche

La hija de Marlene Favela tiene 5 años y nació el 12 de octubre de 2019, producto del matrimonio de la actriz con el empresario George Seely. Su nombre es Bella y vive solo con Marlene, quien en 2020 se divorció de Seely. La pequeña es la primera y única hija de Favela, quien la adora y le ha dado una vida repleta de lujos.

¿Quién es el papá de la hija de Marlene Favela?

El padre de Bella es George Seely, un empresario australino de la industria automotriz. Conoció a Marlene Favela en 2016, mientras se encontraba de vacaciones en la Ciudad de México. Un amigo en común los presentó en un bar y ambos quedaron flechados.

La pareja procuró ser discreta con su relación, pues Seely no quería atención mediática. Sin embargo, a un año de conocerse (2017), la actriz publicó en Instagram que el australiano le había pedido matrimonio.

“Hoy es el día más importante de mi vida. Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara. Y sí, el amor obra por caminos misteriosos…"

La pareja se casó en Querétaro, en una hermosa boda que parecía un cuento de hadas. No obstante, la pareja solo estuvo casada durante tres años. Se separaron en 2020 y aunque se desconocen los motivos de la ruptura, Marlene habla de él con respeto:

“Es el socio más importante de mi vida. Tengo muchos socios, pero él siempre va a ser el más importante de mi vida porque es el padre de mi hija y siempre lo voy a proteger y siempre lo voy a cuidar, porque hay una cosa que se llama Bella y eso está por encima de mí, de él y del mundo entero”.

Así es la lujosa vida de la hija de Marlene Favela

Bella Seely, a sus 5 años, lleva una vida repleta de amor y lujos. Su madre, Marlene Favela, procura siempre darle lo mejor y celebrar su existencia.

Para su último cumpleaños, la actriz organizó una fiesta con temática de Barbie en un lujoso hotel de la Ciudad de México. La pequeña lució 3 outfits distintos, mientras que los invitados gozaron de una exclusiva mesa de dulces y un escenario para tomarse fotos.

Pero esta no fue la primera vez que Marlene 'echó la casa por la ventana' para celebrar a su pequeña. Un año antes le hizo una fiesta de Hello Kitty, con juegos temáticos y caballetes para pintar.

Además, cuando tan solo tenía un año, recibió por parte de su madre un increíble regalo: un cochecito Mercedes Benz hecho a la medida.

