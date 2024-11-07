La lujosa vida de Alaïa, la hija de Adamari López: viaja mucho, tiene hobbies exclusivos y más

Video Alaïa tiene varios talentos, practica desde equitación hasta toca el saxofón

Adamari López y Toni Costa han demostrado que son grandes padres: además de estar siempre presentes en los momentos especiales de su hija Alaïa Costa López, la consienten con grandes gestos.

Alaïa ha crecido frente la mirada del público y a lo largo de los años sus papás han compartido los lujos con los que rodean a la pequeña. Estos son algunos de ellos.

¿Cuántos años tiene Alaïa, la hija de Adamari López?

El 4 de marzo de 2015, Adamari López y Toni Costa dieron la bienvenida a su hija Alaïa, una de las bebés más esperadas del mundo del entretenimiento.

La llegada de la nena fue una verdadera bendición, pues antes de su llegada Adamari López padeció cáncer de seno, se separó de su entonces pareja, Luis Fonsi, y tras vencer la enfermedad se enamoró de Toni Costa en el programa ‘Mira quién baila’, y formó una familia con él.

Ahora, Alaïa Costa López tiene 9 años y, aunque tiene varios rasgos de su mamá, algunos fans aseguran que es idéntica a su papá.

Lo que es un hecho es que Alaïa es tan talentosa como sus padres, pues a lo largo de los años ha destacado en diferentes disciplinas, como equitación, Tae Kwon-Do, gimnasia, modelaje y golf.

Alaïa Costa-López y Adamari López

La lujosa vida de Alaïa, la hija de Adamari López

Adamari López y Toni Costa disfrutan compartir con el público los regalos y gestos que tienen con su hija Alaïa. A través de sus redes sociales, ellos muestran los diferentes lujos con los agasajan a su pequeña.

Alaïa ha viajado a diferentes partes del mundo, como España, Italia, Panamá, Noruega, Inglaterra, Puerto Rico y más. De hecho, la nena tiene su propia cuenta de Instagram, monitoreada por sus papás, y a través de ella comparte fotografías de sus viajes, como una verdadera influencer.

Además, Alaïa ha recibido asombrosos regalos por parte de sus padres. Cuando era más pequeña le obsequiaron una casa de muñecas de dos pisos, la cual tenía aire acondicionado, sistema eléctrico y un sistema de seguridad para poder ingresar.

Para su primera comunión , la cual se celebró en 2023, Adamari López y Toni Costa “echaron la casa por la ventana". Alaïa se cambió ocho veces de vestido, hubo un bufé internacional y “recuerditos” traídos de Israel y Bruselas.

Además, Alaïa ha estado inscrita diversas actividades para que tenga una formación completa. Desde pequeña aprendió equitación, y también ha asistido a clases de artes marciales. Incluso en videos que publican sus papás se le puede ver rompiendo tablas de un solo golpe.

Alaïa también hace gimnasia y juega golf con su papá. Con solo nueve años, todo indica que la pequeña le da batalla a Toni Costa en este deporte.

Otra de las grandes pasiones de Alaïa es el fútbol. Ella ha revelado que quiere ser futbolista cuando sea grande, y de hecho en su cuenta oficial de Instagram tiene distintas fotos jugando y disfrutando encuentros de soccer. Eso sin mencionar que es gran fan de Messi, a quien Alaïa conoció en persona.

Sumado a sus pasatiempos, Alaïa actualmente se está abriendo paso en el mundo del modelaje. En septiembre de 2023 debutó con la firma Marita Rial de la diseñadora Mar Segovia, y ha hecho otras colaboraciones.

Adamari López, Toni Costa y su hija Alaïa.

¿Quién es el padre biológico de la hija de Adamari López, Alaïa?



Toni Costa es el padre biológico de Alaïa, la hija de Adamari López. Ellos tuvieron una relación de aproximadamente 10 años, pero se separaron a finales de mayo de 2021.

En entrevista con el podcast ‘En defensa propia’, Adamari López reveló que en un inicio, luego de la separación, la convivencia con Toni Costa "no era tan fluida". Sin embargo, esta mejoró notablemente con el tiempo, principalmente porque ambos quieren lo mejor para Alaïa: