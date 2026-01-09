Ludwika Paleta Ludwika Paleta presume como pocas veces a sus mellizos: así de grandes lucen a sus 8 años La actriz sorprendió al publicar una fotografía en la que aparecen Sebastián y Bárbara, quienes están a meses de cumplir un año más de vida. A lo largo de sus vidas, ella ha guardado la privacidad de sus retoños.



Video Ludwika Paleta reaparece como pocas veces con sus mellizos y deja ver lo grande que ya están

Ludwika Paleta presumió, como pocas veces lo hace, a sus mellizos, Bárbara y Sebastián, quiénes ya están a meses de cumplir 9 años.

La actriz publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de sus recientes vacaciones familiares, a las que también asistió su primogénito, Nicolás Haza.

Entre las postales, la también productora incluyó una en la que se le puede ver sentada, en la playa y encima de una tabla de surf, junto con sus retoños.

Manteniendo su postura de respetar la privacidad de sus pequeños, ella difuminó la postal para que sus rostros no se vean claramente.

Ludwika Paleta compartió esta fotografía en la que aparece con sus hijos. Imagen Ludwika Paleta/Instagram

Sebastián y Bárbara cada vez están más grandes

Con un par de imágenes más que Ludwika Paleta difundió, queda claro que Sebastián y Bárbara ya no son unos nenes.

No obstante, Nicolás aún carga a su hermano, al que le lleva 18 años de diferencia, en su espalda, lo que demuestra su cercanía.

Los hijos de Ludwika Paleta: Nicolás, Sebastián y Bárbara. Imagen Ludwika Paleta/Instagram

Ludwika Paleta ha mostrado así a sus hijos

A lo largo de estos años, Ludwika Paleta ha publicado en dicha red social instantáneas en las que aparecen Bárbara y Sebastián. Eso sí, siempre ha cuidado que sus caritas no se muestren.

Gracias a dichas postales, hemos podido atestiguar en cierta medida cómo los hermanos han crecido desde que nacieron, en mayo de 2017.

En enero de 2022, por ejemplo, la protagonista de telenovelas subió una ‘selfie’ en la que carga a uno de ellos, siendo bebé, mientras que Nicolás hace lo mismo con el otro.

Para marzo del mismo año, por motivo del Día Internacional de la Mujer, ella colgó una foto de Bárbara, ya mucho más grande.

Sebastián y Bárbara son fruto de la relación que Ludwika sostiene con el empresario Emiliano Salinas, con el que se casó en 2013.