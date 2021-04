Hija de Natti Natasha y Raphy Pina no nacerá en República Dominicana: justicia dice 'no' al sueño del productor

"No todos los sueños se cumplen, eso no significa que no puedes hacer que el sueño se haga realidad de otra manera o, en mi caso, en otro lugar", escribió Pina este miércoles 21 de abril en sus redes sociales, tras conocer que el juez federal Francisco Besosa le denegó la solicitud de poder viajar a concretar un tributo a su padre, con el nacimiento de su hija con Natti Natasha.