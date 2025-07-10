Lili Estefan agradece a Clarissa por dar lección a su hija sobre la gente "que tira piedras"

Video Lili Estefan reacciona tras coronación de su hija en Miss Universe Cuba: estaba que no lo podía creer

Lili Estefan expresó su agradecimiento a Clarissa Molina por el invaluable apoyo brindado a su hija, Lina Luaces, durante su camino hacia la corona de Miss Universe Cuba 2025.

La presentadora de El Gordo y La Flaca destacó cómo Clarissa no solo estuvo presente físicamente, sino que también ofreció un soporte emocional crucial para Lina.

En un emotivo mensaje, La Flaca enumeró las atenciones de Clarissa para su hija de 22 años: "Mi Clarisa hermosa, gracias por haberle secado las lágrimas, gracias por tomarte el tiempo y escucharla, gracias por aparecerte en persona y ponerla a caminar como (Reina), gracias por echarle tantas porras", escribió en Instagram el pasado 9 de julio.

Clarissa Molina dio una lección a Lina Luaces ante las críticas

Lili compartió una importante lección que Clarissa le impartió a Lina: "Gracias por hacerle entender que la gente solo le tira piedras a los árboles que dan fruto".

Lina Luaces, la recién coronada Miss Universe Cuba 2025, también compartió su perspectiva sobre el papel fundamental de Clarissa Molina en su preparación.

Lina describió a Clarissa, según reporta People en Español este 10 de julio, como "un angelito en este proceso". Detalló que Clarissa le enviaba "palabras de aliento todos los días" y que su experiencia previa en concursos de belleza le permitió ofrecer una empatía única.

"Me llena el corazón de tener a alguien que pasó este proceso, que me entiende cada sentimiento que yo estaba sintiendo", afirmó Lina, quien también reveló que Clarissa le dijo: "Lina, te entiendo, estoy contigo, te voy a ayudar" e incluso "fue conmigo a mi estudio de ballet".

Lili Estefan agradeció a Clarissa Molina por el apoyo que dio a su hija, Lina Luaces. Imagen Clarissa Molina/Instagram

Clarissa Molina responde al agradecimiento de Lili Estefan

Tras el triunfo de Lina, Clarissa Molina había compartido un video en Instagram con un mensaje de felicitación y aliento: “Felicidades @linaluaces nueva Miss Cuba Universo 2025. Eres una chica increíble, que con mucho esfuerzo, disciplina y preparación conquistarás no solo el universo, sino todo lo que te propongas. Love you from the bottom of my heart!”.

Clarissa también deseó a Lina una "jornada tan maravillosa", augurándole "meses de mucho crecimiento" y la exhortó a "seguir con humildad y enfoque".