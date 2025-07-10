Lina Luaces

Lina Luaces, hija de Lili Estefan, es Miss Cuba: sus fotos más espectaculares en su paso por el certamen

La hija de Lili Estefan tuvo un sensacional paso por el certamen, del que resultó triunfadora. A continuación te mostramos algunas de las mejores imágenes de su participación.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video De los brazos de Lili Estefan a Miss Universe Cuba: la transformación de Lina Luaces

Lina Luaces se convirtió en Miss Universe Cuba 2025 la noche del pasado 8 de julio, por lo que será la encargada de representar al país en el certamen internacional de Miss Universo 2025, en noviembre.

La modelo de 22 años aseguró, tras ganar, que “desde chiquita siempre” ha dicho “ser una mujer cubana en Estados Unidos”, lo que la “llena de orgullo”.

“Para mí, ser cubana no es solo una etnia, es un símbolo. Es símbolo de esperanza, de fuerza, de resiliencia, y de mucho sacrificio y trabajo duro”, agregó.

El paso de Lina Luaces en Miss Universe Cuba 2025 en fotos

La final de Miss Universe Cuba 2025 se realizó en el Parque Milander de Hialeah, Florida, donde por la mañana se llevó a cabo el último ensayo general, según compartió la misma Lina Luaces.

Vestida ‘sport’ y con el rostro al natural, ella practicó cómo se desenvolvería a lo largo del escenario, durante las pasarelas y demás actividades.

Lina Luaces compartió el último ensayo que realizó.
Lina Luaces compartió el último ensayo que realizó.
Imagen Lina Luaces/Instagram


En el concurso, la hija de Lili Estefan deslumbró, en primer lugar, luciendo un traje de baño completo en tono rosa, el cual dejó al descubierto su torneada figura.

Lina Luaces impactó al lucir traje de baño.
Lina Luaces impactó al lucir traje de baño.
Imagen Missosologycuba/Juan Estefan/Instagram y El Gordo y La Flaca

Además, ella causó impacto con el vestido de gala, en color verde con aplicaciones de pedrería, diseño de Nidal Nouaihed.

Complementando la pieza, ella utilizó una capa a la altura de su cintura, de la que se desprendió a mitad de su caminata por el escenario.

Para resaltar su belleza, Lina llevó un maquillaje en tonos ‘nude’, gracias al cual sus ojos claros destacaron. En los labios, no faltó el brillo.

Lina Luaces se lució en la pasarela con vestido de noche.
Lina Luaces se lució en la pasarela con vestido de noche.
Imagen Missosologycuba/Juan Estefan/Instagram

El momento estelar de la noche llegó cuando los presentadores finalmente revelaron que Lina era la indiscutible ganadora.

En ese instante, ella se tomó de las manos con Lisbeth Fernández, quien se quedó como la primera finalista y le brindó un abrazo de felicitación tras conocer el resultado.

Lina Luaces resultó ganadora del certamen.
Lina Luaces resultó ganadora del certamen.
Imagen Jomari Goyso/Solo en calle 8/TikTok

Luego de triunfar, la también sobrina de Emilio y Gloria Estefan rompió en llanto. Su antecesora, Marianela Ancheta, le colocó entonces la corona de Miss Universe Cuba 2025.

Así, conmovida, Luaces dio sus primeros pasos como reina de belleza mientras, entre el público, su mamá y seres queridos festejaban.

Lina Luaces se convirtió en Miss Universe 2025.
Lina Luaces se convirtió en Miss Universe 2025.
Imagen Jomari Goyso/TikTok
