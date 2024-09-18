Kim Kardashian

¿Hija de Kim Kardashian se hizo arreglito estético en el rostro a sus 11 años? Así luce

La socialité presumió en una foto familiar lo mucho que han crecido sus hijos. Sin embargo, North West, su hija mayor, llamó la atención por un aparente cambio en su imagen.

Video La hija mayor de Kim Kardashian cambió de look y ahora luce igualita a ella

Kim Kardashian debutó en la maternidad el 15 de junio de 2013 con el nacimiento de North West, quien en una reciente fotografía familiar sorprendió al lucir completamente diferente por un aparente arreglito en su rostro a sus 11 años.

Con motivo del comienzo del año escolar de sus hijos, Kim Kardashian compartió una fotografía familiar con North, Saint, Chicago y Psalm. Sin embargo, la que robó miradas fue su hija mayor.

En las fotografías, la adolescente de 11 años aparentemente llevaría las cejas alisadas, un procedimiento estético al que Kim Kardashian se somete desde hace tiempo, según reveló Anastasia Soare, esteticista de la socialité, a People en 2019.

Imagen Kim Kardashian / Instagram

De acuerdo con las imágenes, North West estaría estrenando nuevo look, ya que ahora llevaría las cejas depiladas y contorneadas a diferencia de días pasados, donde su mirada lucía completamente diferente.

En esta misma publicación, Kim Kardashian también habría ventilado que su hija volvió a utilizar aparatos de ortodoncia. La menor ya los había usado cuando tenía 8 años.

Así ha crecido North, la hija de Kim Kardashian y Kanye West

Desde su nacimiento, el 15 de junio de 2013, North West se convirtió en una bebé famosa.

La pequeña, fruto del matrimonio de Kim Kardashian con Kanye West, asistió a la boda de sus padres luciendo ropa de diseñador y posteriormente se convirtió en la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’.

Imagen Getty Images

El trastorno de aprendizaje de North West

En 2021, North sorprendió al pintar un cuadro en óleo, mientras que en 2023 reveló en Instagram que padecía dislexia.

El 14 de septiembre, Kim Kardashian habló por primera vez del trastorno de aprendizaje de su hija y, aunque no entró en detalles, sí refirió ser un gran apoyo para su hija.

“Estoy republicando esto no porque ella (Lauren Sánchez) sea mi amiga y la ame, sino porque cada mamá que ha luchado con sus hijos con dislexia o cualquier diferencia de aprendizaje necesita escuchar que estará bien”, dijo.

