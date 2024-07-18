Kim Kardashian revela que uno de sus hijos padece una enfermedad incurable: “Yo se la transmití”

Video Doctor de Kim Kardashian revela el "doloroso" secreto de su abdomen perfecto

Kim Kardashian reveló que uno de sus hijos fue diagnosticado con una enfermedad cutánea que ella, de cierto modo, le transmitió.

La estrella de telerrealidad compartió que alguno de sus dos pequeños varones, Saint, de ocho años, o Psalm, de cuatro, padece vitiligo.

Según la Clinica Mayo, dicho condición ocasiona “pérdida de color de la piel en manchas” y las “áreas descoloridas generalmente se agrandan con el tiempo” pues no existe cura.

¿Cómo está el hijo de Kim Kardashian?

Kim Kardashian platicó acerca de esta situación durante su participación en el podcast ‘She MD’, el lunes 15 de julio, mientras hablaba de su experiencia con la psoriasis que la aqueja.

“Venía de mi madre, me llegó a mí, averiguando de dónde lo había sacado. Y, ya sabes, se lo pasé de otra forma a mi hijo, que tiene vitiligo”, dijo.

Ella no puntualizó a cuál de sus dos retoños se refería, pero sí aclaró que su afección es “muy leve” y que está “bajo control”.

Igualmente, compartió que tuvo que investigar del trastorno desde entonces ya que era algo desconocido para ella.

“No sabía nada al respecto, pero tener que aprender sobre ello y averiguar de dónde viene y (cómo) es hereditario”, aseveró.

Pfizer expone en su sitio web que el vitiligo “en sí es poco común y afecta sólo a alrededor del 0,5 % y el 1 % de la población mundial”.

La protagonista del programa ‘The Kardashians’ además desveló que Saint, Psalm, y sus niñas North y Chicago, de 10 años y 6, respectivamente, “tienen un poco de eccema”.

La dermatitis atópica, eccema, provoca que la piel se seque, pique e inflame, de acuerdo con la ya mencionada institución médica.

Kim Kardashian y su lucha contra la psoriasis

En esta oportunidad, Kim Kardashian no ahondó de los padecimientos de Saint, Psalm, North y Chicago, pero sí lo hizo de su propia batalla contra la psoriasis.

“Haría lo que fuera”, confesó a la presentadora, la doctora Thais Aliabadi, refiriéndose a sus intentos de evitar el daño.

“He probado… hierbas especiales, la manera holística, una dieta de jugo de apio durante seis semanas, todos los tratamientos tópicos, incluso los jabones, desde lo más natural a lo más químico”.