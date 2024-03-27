Hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva debuta como modelo: así se ve

Video Hija de Mayrín y Eduardo ha tenido que afrontar varias cirugías: esta es la enfermedad que padece

En 2007, los caminos de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se cruzaron en el set de grabación de la telenovela ‘Yo amo a Juan Querendón’. Dos años más tarde, decidieron unir sus vidas en matrimonio y, como fruto de su amor, nació su hija Julia.

Hoy Julia, con tan solo 14 años, se ha convertido en el centro de atención. Su sorprendente parecido con su padre, Eduardo, no pasa desapercibido y ahora ha dado sus primeros pasos en el mundo del modelaje.

PUBLICIDAD

Mayrín Villanueva presume el debut de su hija como modelo

Mayrín Villanueva no pudo resistirse a compartir uno de los primeros logros profesionales de su hija menor y como madre orgullosa brindó un vistazo fugaz de la joven en acción a través de su cuenta oficial de Instagram.

En la imagen, se aprecia a Julia frente a la cámara, dejando claro que ha heredado la belleza y la gracia de sus famosos padres.

“Ya en sus primeros trabajos”, precisó la actriz junto a un emoji de una carita con ojos de corazón.

Hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina debuta como modelo Imagen Instagram Mayrín Villanueva



El debut de Julia fue en un comercial de una reconocida tienda departamental, en el cual trabajó junto a Eduardo Santamarina, Mayrín Villanueva y algunos de sus medios hermanos.

Julia ya había dado pistas de su gusto por la actuación y el espectáculo en 2023 durante el estreno de la telenovela ‘Nadie como tú’, donde señaló que quería seguir los pasos de sus famosos padres.

Hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva tiene enfermedad desde que nació

La niña nació con una condición congénita llamada dismetría de extremidades inferiores, que afecta la longitud de las piernas en los bebés. En su caso, la pierna izquierda es más corta que la derecha.

Desde los 2 años, ha sido sometida a varias cirugías para corregir este desequilibrio y sus padres, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, han estado apoyándola en este proceso.

Mayrín Villanueva, Eduardo Santamarina y su hija Julia Imagen Instagram Mayrín Villanueva

“Ella tiene una piernita más corta y le hicieron un alargamiento que le van a estar haciendo cada determinado tiempo dependiendo de cómo vaya creciendo”, reveló la actriz hace cinco a Hoy.

PUBLICIDAD

En esa misma entrevista, Mayrín Villanueva reveló que las cirugías para su hija seguirían: “Va muy bien, sabemos que va a seguir teniendo sus cirugías, pero ahorita está perfecto”.

¿A hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina le afecta su enfermedad?

Julia ha enfrentado múltiples cirugías desde que era una bebé, hecho que reconocen sus famosos padres, quienes han detallado el temple, valentía y carácter que tiene la hoy adolescente.

“Ella lo vive bien, así le tocó a ella, entonces no conoce otra forma… Ella no se lo cuestiona y es una niña tan hermosa, con tanto corazón que qué más da”, expresó Mayrín Villanueva hace cinco años a Hoy.

Eduardo Santamarina también comentó que su hija "ha sido un ejemplo de fortaleza" pese a las situaicones complicadas que ha vivido.