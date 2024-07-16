¿La hija de Mayrín Villanueva y Santamarina ya está celebrando sus XV? Así luce

Video ‘Lalo’ Santamarina habla sobre la salud de su hija: enfrenta nueva cirugía contra enfermedad genética

Julia, la hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, cumplirá 15 años el 18 de julio. Desde hace meses sus padres compartieron que la adolescente no quiso una fiesta de quinceaños, sino un viaje.

La joven compartió una serie de fotografías donde se aprecia que estaría de vacaciones en un lugar cálido, además, dejó ver que ya no es una niña.

En las imágenes aparece con un top negro, falda larga y tenis.

Julia, la hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva. Imagen Julia/Instagram

María Itatí, la hija de Itatí Cantoral, reveló que la acompaña en el viaje, pues comentó en la publicación que ella “estuvo ahí”. Además, publicó una historia en Instagram en la que aparentemente se le ve en el mismo lugar.

Julia y María Itatí han crecido juntas y tienen un lazo de hermandad, a pesar de que no tienen el mismo lazo sanguíneo.

María Itatí y Julia. Imagen María Itatí/Instagram, Julia/Instagram

Julia habría sido operada recientemente

En mayo, Eduardo Santamarina compartió que su hija pasaría su cumpleaños convaleciente, pues sería nuevamente intervenida de la enfermedad congénita con la que nació. Julia padece dismetría de extremidades inferiores, por lo que su pierna izquierda es más corta que la derecha.

"Cumple el 18 de julio los 15 años. Los chavos ya no (quieren fiesta) y va a estar recién operada de la pierna, pero no quiere (fiesta)... Que quiere un viaje, de repente te dice que se quiere ir a Hawái, que a Europa, que a Asia", contó.

Aunque ni Santamarina ni Mayrín Villanueva han informado si su hija fue operada, las imágenes que la adolescente compartió confirman que sí se fueron de viaje.