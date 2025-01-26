Hija menor de Daddy Yankee lanza mensaje a "'haters'" tras golpe del cantante en pleno drama familiar

Video Daddy Yankee elige a su hija mayor para manejar su compañía, ¿qué significa legalmente?

Jesaaelys, la hija que Daddy Yankee tuvo con su ahora ex Mireddys González, sorprendió este fin de semana en Instagram con un duro mensaje contra sus detractores.

Esto luego de que el cantante nombró a su primogénita Yamilette Ayala como directora de las empresas por las que existe una millonaria demanda contra Mireddys González.

¿Qué dijo la hija de Daddy Yankee a sus detractores?

Jesaaelys Ayala fue contundente contra quienes le han expresado odio en las últimas semanas en medio del drama familiar en el que está envuelta.

La joven 'influencer' publicó en sus historias de Instagram una imagen de un perrito el cual mira hacia la cámara con la lengua de fuera.

"Yo a todos los 'haters' (detractores)", escribió Jesaaelys sobre la foto, dando a entender que esa sería su reacción ante los aparentes malos comentarios que recibe.

El mensaje se suscita solo horas después de que se dio a conocer que 'El Big Boss' nombró a la media hermana de Jesaaelys, Yamilette Ayala, como la nueva ejecutiva de las compañías del cantante.

Actualmente, el artista mantiene un pleito legal con la madre de su hija menor por unas supuestas transferencias millonarias que su ex habría hecho desde las cuentas de esas empresas.

El nombramiento de Yamilette Ayala, a quien Daddy Yankee tuvo con otra mujer durante la adolescencia, representaría un duro golpe contra Mireddys González, quien estaba involucrada en las corporaciones del artista.

La relación entre Daddy Yankee y su hija menor

El actual proceso de divorcio y demanda en la corte también ha mermado la interacción que el cantante tiene con su hija Jesaaelys.

Hace unos días, Daddy Yankee admitió que la relación entre ellos ahora está "lacerada".

El pasado 14 de enero, cuando la joven acompañó a su madre a la corte en Puerto Rico para una nueva audiencia con el cantante, Jesaaelys "no saludó" a su padre, según la crónica de ese día que se presentó en El Gordo y La Flaca.