Daddy Yankee

Hija menor de Daddy Yankee lanza mensaje a "'haters'" tras golpe del cantante en pleno drama familiar

Jesaaelys, la hija que Daddy Yankee tuvo con su ahora ex Mireddys González, emitió un contundente mensaje contra sus detractores casi al mismo tiempo en que se dio a conocer que el cantante nombró a su primogénita como nueva directora de sus empresas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Daddy Yankee elige a su hija mayor para manejar su compañía, ¿qué significa legalmente?

Jesaaelys, la hija que Daddy Yankee tuvo con su ahora ex Mireddys González, sorprendió este fin de semana en Instagram con un duro mensaje contra sus detractores.

Esto luego de que el cantante nombró a su primogénita Yamilette Ayala como directora de las empresas por las que existe una millonaria demanda contra Mireddys González.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la hija de Daddy Yankee a sus detractores?

Jesaaelys Ayala fue contundente contra quienes le han expresado odio en las últimas semanas en medio del drama familiar en el que está envuelta.

Más sobre Daddy Yankee

Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?
1 mins

Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?

Univision Famosos
Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares
1 mins

Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares

Univision Famosos
Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas
1:23

Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas

Univision Famosos
Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González
2 mins

Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González

Univision Famosos
Ex de Daddy Yankee tiene 30 días para responder a demanda en la que él reclama millones de dólares
2 mins

Ex de Daddy Yankee tiene 30 días para responder a demanda en la que él reclama millones de dólares

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee enfrenta con lágrimas la caída de su cabello a los 28 años: "Entré en crisis"
1:42

Hija de Daddy Yankee enfrenta con lágrimas la caída de su cabello a los 28 años: "Entré en crisis"

Univision Famosos
Daddy Yankee habría “botado” a su hija de sus oficinas de trabajo: esto se sabe
1:20

Daddy Yankee habría “botado” a su hija de sus oficinas de trabajo: esto se sabe

Univision Famosos
Daddy Yankee habría desalojado a su hija de su oficina en medio de fuerte disputa con su ex
2 mins

Daddy Yankee habría desalojado a su hija de su oficina en medio de fuerte disputa con su ex

Univision Famosos
Daddy Yankee reaparece junto a su hijo tras pleitazo con la madre: famoso cantante se les une
1:05

Daddy Yankee reaparece junto a su hijo tras pleitazo con la madre: famoso cantante se les une

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee sorprende con su radical transformación: pesaba 227 libras
1:09

Hija de Daddy Yankee sorprende con su radical transformación: pesaba 227 libras

Univision Famosos

La joven 'influencer' publicó en sus historias de Instagram una imagen de un perrito el cual mira hacia la cámara con la lengua de fuera.

"Yo a todos los 'haters' (detractores)", escribió Jesaaelys sobre la foto, dando a entender que esa sería su reacción ante los aparentes malos comentarios que recibe.

Este es el mensaje que Jesaaelys Ayala, la hija menor de Daddy Yankee, le dedicó a sus "'haters'" en Instagram.
Este es el mensaje que Jesaaelys Ayala, la hija menor de Daddy Yankee, le dedicó a sus "'haters'" en Instagram.
Imagen Jesaaelys Ayala/Instagram


El mensaje se suscita solo horas después de que se dio a conocer que 'El Big Boss' nombró a la media hermana de Jesaaelys, Yamilette Ayala, como la nueva ejecutiva de las compañías del cantante.

Actualmente, el artista mantiene un pleito legal con la madre de su hija menor por unas supuestas transferencias millonarias que su ex habría hecho desde las cuentas de esas empresas.

El nombramiento de Yamilette Ayala, a quien Daddy Yankee tuvo con otra mujer durante la adolescencia, representaría un duro golpe contra Mireddys González, quien estaba involucrada en las corporaciones del artista.

La relación entre Daddy Yankee y su hija menor

El actual proceso de divorcio y demanda en la corte también ha mermado la interacción que el cantante tiene con su hija Jesaaelys.

Hace unos días, Daddy Yankee admitió que la relación entre ellos ahora está "lacerada".

El pasado 14 de enero, cuando la joven acompañó a su madre a la corte en Puerto Rico para una nueva audiencia con el cantante, Jesaaelys "no saludó" a su padre, según la crónica de ese día que se presentó en El Gordo y La Flaca.

Video ¿Daddy Yankee no se retira de la música? Regresaría como nunca antes lo has visto
Relacionados:
Daddy YankeeHijos de famososConflictos FamiliaresFamiliaMireddys GonzálezPolémicas de famososParejas de famososFamososCelebridadesCríticasDaddy YankeeDaddy Yankee

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD