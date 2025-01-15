Daddy Yankee confiesa que la relación con su hija Jesaaelys está “lacerada” tras demanda a su mamá

Video Hija de Daddy Yankee y Mireddys González habla tras pleito de la pareja: "Conozco la verdad"

Daddy Yankee reveló que el vínculo con su hija Jesaaelys se encuentra dañado en medio de la disputa legal que él sostiene con su aún esposa y mamá de la joven, Mireddys González.

Este 14 de enero, la expareja, cuyo divorcio está en proceso, acudió al Tribunal de San Juan para continuar con la resolución de la demanda que el reguetonero interpuso a la boricua para recuperar el control de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris.

A esta nueva cita en la corte, la empresaria llegó acompañada de su primogénita, quien, de acuerdo con información de El Gordo y La Flaca, “en ningún momento saludó a su padre”.

Daddy Yankee acepta distanciamiento con su hija Jesaaelys

A la salida del juzgado, Daddy Yankee fue cuestionado directamente por la prensa sobre cómo se encuentra actualmente su relación con Jesaaelys.

“Ahora mismo un poco lacerada, se ve, pero es mi reina”, respondió, según declaraciones retomadas por People en Español este martes.

Él aclaró que, contrario a lo considerado, sí tuvo una interacción con la ‘influencer’: “La vi entrando y se lo dije, ‘Dios te bendiga, eres mi reina’”.

Pese a la situación, el intérprete de ‘Gasolina’ y ‘Con calma’ se manifestó positivo en que las cosas se solucionarán en un futuro.

“Sé que esto nos va a acercar más próximamente, paso a paso. Somos una familia como todas, tiene altas y bajas, pero vamos a superarlo”, expresó.

Jesaaelys aseguró conocer “la verdad”

El penúltimo día del 2024, Jesaaelys Ayala rompió el silencio acerca de lo que está pasando entre Daddy Yankee y Mireddys González.

A través de un mensaje en sus historias de Instagram, ella externó: “No han sido días fáciles, ni las mejores navidades…”.

“Todo el mundo [está] hablando sin saber, como si conocieran, y sólo conocen una versión distorsionada”, sentenció al respecto.

Además, reflexionó: “Estas semanas han sido de mucho aprendizaje… ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer”.

“Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches”, concluyó la creadora de contenido.

Hasta la mañana de este miércoles, ella no se ha pronunciado en torno al alegado encuentro con su famoso papá o el cómo ha escalado el pleito judicial entre él y Mireddys González.