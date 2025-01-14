Daddy Yankee

Abogados de Daddy Yankee descubren otra transacción: habría desembolso de 46 millones de dólares

Daddy Yankee y Mireddys González volvieron a reunirse en el Tribunal de San Juan y, aunque llegaron a un nuevo acuerdo, abogados del reggaetonero encontraron otro supuesto desfalco millonario.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Mireddys González cambia de defensa: será representada por la exabogada de 'El Chapo' y Epstein

Daddy Yankee y Mireddys González llegaron a un nuevo acuerdo en los tribunales, sin embargo, se ventiló otra transacción millonaria que la esposa del reggaetonero habría hecho sin autorización.

La tercera vista del caso se llevó a cabo la mañana de este 14 de enero en la sala 904 del Tribunal de San Juan.

Se ventila nuevo desfalco millonario

El equipo legal de Daddy Yankee comentó que la noche del 13 de enero los abogados de Mireddys y Ayeicha González les entregaron documentos y, en una primera vista descubrieron comisiones exorbitantes "fuera de lugar" en las últimas giras del cantante.

"Así viéndolos por encima, juez, en una de las últimas giras que da nuestro representado aparecen unas comisiones de sobre 30 por ciento, algo fuera de lugar y no acostumbrado en este tipo de negocios", explicó el licenciado Carlos Díaz Olivo.

"Con unos desembolsos que a la persona favorecida asciende a sobre $46 millones. Mi representado no tenía el detalle de ese tipo de comisión ni nada sobre esto. Tienen que explicar esto", agregó.

Díaz Olivo también señaló que "parecía que se habían borrado documentos", por lo cual adelantó que se solicitará una auditoría forense.

La abogada Heileene Colberg Birriel, quien también es parte de la defensa del reggaetonero, insistió en que su cliente solo desea tener la documentación completa del manejo de las empresas, pues "la información más reciente es del 2013, con excepción de las planillas", explicó. También señaló que les entregaron dos computadoras, pero una "está rota" y "un pendrive".

El juez solicitó a Mireddys y Ayeicha González que se sometan a una "declaración jurada y/o carta gerencial" para detallar los documentos entregados al demandante, reportó El Nuevo Día.

La nueva defensa de las hermanas González solicitó tiempo, pues tomaron el caso hace cuatro días, por lo que todavía se están poniendo al corriente.

La esposa y cuñada de Daddy Yankee ahora son representadas por Roberto Alonso Santiago Rúa y Mariel Colón, quien fue abogada del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Daddy Yankee y Mireddys González llegan a nuevo acuerdo

En la vista número tres del caso, el juez señaló que ambas partes llegaron a un acuerdo.

El equipo legal de Daddy Yankee señaló que la abogada Mariel Colón será quien recopile los documentos solicitados faltantes, pero de no ser entregados en tiempo y forma se hará una nueva vista en el tribunal.

El 19 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la primera vista de la demanda que interpuso Daddy Yankee en contra de su esposa, Mireddys González, y su cuñada, Ayeicha González, por presunto desfalco al hacer transacciones que sumaban 100 millones de dólares de las compañías El Cartel Records y Los Cangris Inc.

Relacionados:
Daddy YankeeMireddys GonzálezDemandasFamososCelebridades

