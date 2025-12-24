Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade revela que ya nació su bebé con tiernas fotos: “Mi niño precioso” La cantante dio a conocer que se ha convertido en madre. Ella publicó las primeras imágenes de la criaturita y le dedicó emotivas palabras.



Natalia Lafourcade dio a conocer que ya nació su bebé y compartió una tierna foto en la que mostró un momento clave de su parto.

Fue este 23 de diciembre cuando la reconocida cantante publicó en su cuenta de Instagram la feliz noticia.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto!”, escribió.

“Finalmente, el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores”, continuó.

“Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3. ¡Viva la vida! Y felices fiestas”, concluyó su misiva.

Las primeras fotos del bebé de Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade acompañó su ‘post’ con una serie de fotografías, varias de ellas que fueron tomadas cuando aún estaba embarazada.

De entre todas, destaca la que le tomaron a una instantánea que capturó su pareja, Juan Pablo López-Fonseca, minutos después de su alumbramiento.

En la postal, la intérprete de ‘Nunca es suficiente’ tiene entre sus brazos a la criatura, que se alimenta de su pecho.

“Aquí mi mami recién parida, lo primero que hice al llegar a este mundo fue comer de su teta. Mi primer día en esta tierra y ya a mis papás les encanta tomarme fotos”, se lee debajo del retrato.

En otra ‘selfie’, la cantautora lleva cargado a su retoño, quien está dormido, en un foular y sonríe para la cámara, mientras su novio aparece a su lado.