¿Hija de Alicia Villarreal se casa? La cantante habría ventilado sus supuestos planes nupciales
En medio de la controversia por la que atraviesa Alicia Villarreal con su ex Cruz Martínez, parece que habría una buena noticia dentro de la familia y es que supuestamente su hija Melenie estaría "próximamente" por llegar al altar.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Melenie Carmona, la hija que comparten Alicia Villarreal y Arturo Carmona, estaría en vías de casarse y hacer suegros a la pareja de artistas.
Esto habría sido supuestamente ventilado por la propia madre de la joven de 26 años.
¿Cuándo se casaría la hija de Alicia Villarreal?
El dato de las supuestas nupcias de Melenie Carmona lo reveló la presentadora Pati Chapoy en la emisión del pasado viernes 11 de abril de 'Ventaneando' en la que recordó una reciente entrevista que le hizo a 'La Güerita Consentida' y en la que la artista habría expuesto lo supuestos planes nupciales de su primogénita.
"En la entrevista comenta que su hija está muy enamorada, que está haciendo ya su vida sola y que próximamente se va a casar con el novio actual", aseguró la periodista, quien no dio mayores detalles al respecto.
Ni Alicia Villarreal ni su hija salieron de manera inmediata en redes sociales a desmentir o confirmar lo dicho por Pati Chapoy.
Según publicaciones de la chica, al parecer estaría involucrada sentimentalmente con un joven, pero se ha reservado la identidad del susodicho.
Hija de Alicia Villarreal ya no vive con la cantante
En la misma emisión de 'Ventaneando' se presentó una entrevista con Arturo Carmona, quien confirmó que Melenie ya no vive con Alicia Villarreal.
De acuerdo con el actor, su hija ya se independizó: '' Se hace cargo de sus cosas. Se hace cargo de cocinarse, de pagar los servicios de casa, de llevar una vida de (adulto) ya a sus casi 26 años. Ya era necesario", dijo.
" Ella lo decidió así. Es algo que ella también necesita y no es por ningún detalle extra personal", advirtió.