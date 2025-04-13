¿Hija de Alicia Villarreal se casa? La cantante habría ventilado sus supuestos planes nupciales

Video ¿Melenie Carmona no apoya a su madre? Esto dijo de la situación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Melenie Carmona, la hija que comparten Alicia Villarreal y Arturo Carmona, estaría en vías de casarse y hacer suegros a la pareja de artistas.

Esto habría sido supuestamente ventilado por la propia madre de la joven de 26 años.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se casaría la hija de Alicia Villarreal?

El dato de las supuestas nupcias de Melenie Carmona lo reveló la presentadora Pati Chapoy en la emisión del pasado viernes 11 de abril de 'Ventaneando' en la que recordó una reciente entrevista que le hizo a 'La Güerita Consentida' y en la que la artista habría expuesto lo supuestos planes nupciales de su primogénita.

"En la entrevista comenta que su hija está muy enamorada, que está haciendo ya su vida sola y que próximamente se va a casar con el novio actual", aseguró la periodista, quien no dio mayores detalles al respecto.

Ni Alicia Villarreal ni su hija salieron de manera inmediata en redes sociales a desmentir o confirmar lo dicho por Pati Chapoy.

Según publicaciones de la chica, al parecer estaría involucrada sentimentalmente con un joven, pero se ha reservado la identidad del susodicho.

Melenie Carmona se ha dejado ver desde semanas recientes con un chico que sería su novio y del que no ha revelado su identidad., Imagen Melenie Carmona/Instagram

Hija de Alicia Villarreal ya no vive con la cantante

En la misma emisión de 'Ventaneando' se presentó una entrevista con Arturo Carmona, quien confirmó que Melenie ya no vive con Alicia Villarreal.

De acuerdo con el actor, su hija ya se independizó: '' Se hace cargo de sus cosas. Se hace cargo de cocinarse, de pagar los servicios de casa, de llevar una vida de (adulto) ya a sus casi 26 años. Ya era necesario", dijo.

" Ella lo decidió así. Es algo que ella también necesita y no es por ningún detalle extra personal", advirtió.