Alicia Villarreal

¿Hija de Alicia Villarreal se casa? La cantante habría ventilado sus supuestos planes nupciales

En medio de la controversia por la que atraviesa Alicia Villarreal con su ex Cruz Martínez, parece que habría una buena noticia dentro de la familia y es que supuestamente su hija Melenie estaría "próximamente" por llegar al altar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video ¿Melenie Carmona no apoya a su madre? Esto dijo de la situación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Melenie Carmona, la hija que comparten Alicia Villarreal y Arturo Carmona, estaría en vías de casarse y hacer suegros a la pareja de artistas.

Esto habría sido supuestamente ventilado por la propia madre de la joven de 26 años.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se casaría la hija de Alicia Villarreal?

El dato de las supuestas nupcias de Melenie Carmona lo reveló la presentadora Pati Chapoy en la emisión del pasado viernes 11 de abril de 'Ventaneando' en la que recordó una reciente entrevista que le hizo a 'La Güerita Consentida' y en la que la artista habría expuesto lo supuestos planes nupciales de su primogénita.

Más sobre Alicia Villarreal

Novio de Alicia Villarreal responde a Cruz Martínez por llamarlos "quinceañeros", ¡esto le dijo!
1:00

Novio de Alicia Villarreal responde a Cruz Martínez por llamarlos "quinceañeros", ¡esto le dijo!

Univision Famosos
Alicia Villarreal no se guarda nada sobre su ex Cruz Martínez tras defenderla en pleno pleito legal
0:53

Alicia Villarreal no se guarda nada sobre su ex Cruz Martínez tras defenderla en pleno pleito legal

Univision Famosos
Cruz Martínez dice que Alicia Villarreal se comporta como adolescente de “15 años” junto a su novio
0:57

Cruz Martínez dice que Alicia Villarreal se comporta como adolescente de “15 años” junto a su novio

Univision Famosos
Cruz Martínez hace inesperada petición ante el romance de Alicia Villarreal en medio de su disputa legal
2 mins

Cruz Martínez hace inesperada petición ante el romance de Alicia Villarreal en medio de su disputa legal

Univision Famosos
¿Hijos de Alicia Villarreal no viven con ella? Así reacciona la cantante a declaraciones de Cruz Martínez
2 mins

¿Hijos de Alicia Villarreal no viven con ella? Así reacciona la cantante a declaraciones de Cruz Martínez

Univision Famosos
Hija de Alicia Villarreal reacciona a noviazgo de la cantante con ‘influencer’ 11 años más joven que ella
0:59

Hija de Alicia Villarreal reacciona a noviazgo de la cantante con ‘influencer’ 11 años más joven que ella

Univision Famosos
Hijos de Alicia Villarreal estarían "muertos de la vergüenza" por imágenes de su madre y su novio
1 mins

Hijos de Alicia Villarreal estarían "muertos de la vergüenza" por imágenes de su madre y su novio

Univision Famosos
Arturo Carmona habla del sentir de su hija ante romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’
2 mins

Arturo Carmona habla del sentir de su hija ante romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’

Univision Famosos
Galán ‘tiktoker’ de Alicia Villarreal responde si es “bisexual” y si está “casado”
0:58

Galán ‘tiktoker’ de Alicia Villarreal responde si es “bisexual” y si está “casado”

Univision Famosos
Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella
1 mins

Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella

Univision Famosos

"En la entrevista comenta que su hija está muy enamorada, que está haciendo ya su vida sola y que próximamente se va a casar con el novio actual", aseguró la periodista, quien no dio mayores detalles al respecto.

Ni Alicia Villarreal ni su hija salieron de manera inmediata en redes sociales a desmentir o confirmar lo dicho por Pati Chapoy.

Según publicaciones de la chica, al parecer estaría involucrada sentimentalmente con un joven, pero se ha reservado la identidad del susodicho.

Melenie Carmona se ha dejado ver desde semanas recientes con un chico que sería su novio y del que no ha revelado su identidad.,
Melenie Carmona se ha dejado ver desde semanas recientes con un chico que sería su novio y del que no ha revelado su identidad.,
Imagen Melenie Carmona/Instagram

Hija de Alicia Villarreal ya no vive con la cantante

En la misma emisión de 'Ventaneando' se presentó una entrevista con Arturo Carmona, quien confirmó que Melenie ya no vive con Alicia Villarreal.

De acuerdo con el actor, su hija ya se independizó: '' Se hace cargo de sus cosas. Se hace cargo de cocinarse, de pagar los servicios de casa, de llevar una vida de (adulto) ya a sus casi 26 años. Ya era necesario", dijo.

" Ella lo decidió así. Es algo que ella también necesita y no es por ningún detalle extra personal", advirtió.

Video Cruz Martínez reaparece así junto a hija de Alicia Villarreal tras supuesta agresión contra la cantante
Relacionados:
Alicia VillarrealMelenie CarmonaHijos de famososBodas de famososFamososCelebridadesArturo CarmonaCruz Martínez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD