Grupo Fugitivo quería llevar su música a Estados Unidos: esto publicó poco antes de su desaparición

Grupo Fugitivo desapareció en Reynosa el pasado 25 de mayo y las autoridades investigan si los cinco cuerpos que encontraron calcinados este miércoles pertenecen a sus integrantes.

El día en que se reportó su desaparición, los integrantes hicieron una publicación en su página de Facebook. En ella, posaron desde el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo y compartieron sus deseos por llevar su música a Estados Unidos.

"Nos vemos en un rato más en McAllen TexasPuro Fugitivo , cruzando fronteras (No se crean, nadamas la foto en el lado , pero esperemos un día poder extendernos a los Estados Unidos)".

Grupo Fugitivo quería llegar a los Estados Unidos con su música. Imagen Grupo Fugitivo/Facebook

Investigan si cuerpos hallados son de Grupo Fugitivo

Cinco cuerpos calcinados fueron encontrados en un "rancho apartado del municipio" alrededor de las 19:00 horas el pasado 28 de mayo y ya se investiga si pertenecen a los integrantes de la agrupación.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación como Infobae, Quadratín y Tribuna, los restos fueron encontrados en "avanzado estado de calcinación" y trasladados al Servicio Médico Forense para ser analizados. Según detallan, serán sometidos a pruebas de ADN para confirmar su identidad.

Posteriormente, esta mañana, la Vocería de seguridad de Tamaulipas informó que estos cuerpos "por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas".

Francisco Javier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales, integrantes de Grupo Fugitivo, fueron vistos por última vez tras una presentación en un bar en Reynosa, Tamaulipas la noche del 25 de mayo.