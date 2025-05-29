Grupo Fugitivo

Grupo Fugitivo quería llevar su música a Estados Unidos: esto publicó poco antes de su desaparición

El 25 de mayo, día en que se reportó su desaparición, la agrupación publicó un mensaje en donde expresaba su deseo de "cruzar fronteras".

Por:
Univision
Video Grupo Fugitivo: autoridades investigan hallazgo de cinco cuerpos calcinados en Reynosa

Grupo Fugitivo desapareció en Reynosa el pasado 25 de mayo y las autoridades investigan si los cinco cuerpos que encontraron calcinados este miércoles pertenecen a sus integrantes.

El día en que se reportó su desaparición, los integrantes hicieron una publicación en su página de Facebook. En ella, posaron desde el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo y compartieron sus deseos por llevar su música a Estados Unidos.

"Nos vemos en un rato más en McAllen TexasPuro Fugitivo , cruzando fronteras (No se crean, nadamas la foto en el lado , pero esperemos un día poder extendernos a los Estados Unidos)".

Grupo Fugitivo quería llegar a los Estados Unidos con su música.
Grupo Fugitivo quería llegar a los Estados Unidos con su música.
Imagen Grupo Fugitivo/Facebook

Investigan si cuerpos hallados son de Grupo Fugitivo

Cinco cuerpos calcinados fueron encontrados en un "rancho apartado del municipio" alrededor de las 19:00 horas el pasado 28 de mayo y ya se investiga si pertenecen a los integrantes de la agrupación.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación como Infobae, Quadratín y Tribuna, los restos fueron encontrados en "avanzado estado de calcinación" y trasladados al Servicio Médico Forense para ser analizados. Según detallan, serán sometidos a pruebas de ADN para confirmar su identidad.

Posteriormente, esta mañana, la Vocería de seguridad de Tamaulipas informó que estos cuerpos "por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas".

Francisco Javier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales, integrantes de Grupo Fugitivo, fueron vistos por última vez tras una presentación en un bar en Reynosa, Tamaulipas la noche del 25 de mayo.


