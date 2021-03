"Me humillé": Grettell Valdez le cuenta a Yordi Rosado todo lo que sufrió con su primer esposo (y mucho antes)

“Hice todo por rescatar mi relación. Me humillé, todo y no me arrepiento”, dijo.

Su relación con Sebastián Zurita, a quien le lleva 10 años, le encantó sobre todo por todo el apoyo que tuvo de parte de la familia del actor, dijo. “La familia entera me ayudó, me acopló, sabes, era increíble. Viajábamos, pasábamos navidades. Por eso creo que duré tanto”, recordó.

"Escape" con destino a la soledad

“Es una persona súper fuerte, echaba para adelante”, dijo la estrella sobre su madre, con quien “chocaba mucho”. “Todo lo maravilloso que yo aprendía de ella lo rescaté y agarré, pero qué crees, hubo un momento en que yo no lo entendía. Yo al principio decía, ‘ mi mamá no me quiere, mi mamá me odia’”.