Grettell Valdez da detalles sobre su estado de salud tras la cirugía de pulgar: "Me intubaron y duele"

"Pude verla a ella, fue ambulatoria, estaba bien", compartió, "estuve platicando un poco con ella [...] lo que me decía es que se descubrió que tenía una bacteria que si no se quitaba, se podía convertir en cáncer. Tuvieron que remover toda la zona que estaba contaminada por esta bacteria", explicó el también actor, "para que no avanzara a algo más peligroso".