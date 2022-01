Georgina Rodríguez respondió con elegancia y mucho amor a los señalamientos de su familia

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, ha causado tanta sensación que, hoy en día, es considerada una socialité con más de 29.8 millones de seguidores en Instagram y su propio reality show en Netflix.

Sin embargo, no todo es ‘miel sobre hojuelas’ en la vida de esta mujer, pues en enero de 2022 estalló una gran polémica cuando se hicieron públicos sus conflictos familiares.

¿Qué pasó entre Georgina Rodríguez y su media hermana Patricia?

La prometida de Cristiano Ronaldo es hija de un padre argentino, Jorge Rodríguez, y una madre española, Ana María Hernández.

Fruto de dicha relación también nació Ivana, la hermana mayor de la modelo y empresaria.

Mientras que Patricia Rodríguez, es hija de Jorge con su pareja anterior, por ende la mayor de todas. Se crió a lado de su madre hasta los once años, cuando la mujer murió y entonces se fue a vivir con su padre.

En 2018, en entrevista con el programa ‘Sálvame’, la media hermana de Georgina comentó que no se sintió “como parte de su nueva familia”.

Incluso, fue enviada a un internado, así que la relación entre ambas nunca fue cercana como sí lo fue con Ivana.



Posteriormente, ‘The Sun’ publicó una entrevista en enero de 2022 donde Patricia relató que en una ocasión intentó que Cristiano le firmara una playera para el cumpleaños de su hijo, si bien Gina Rodríguez sólo respondió que no lo iba a molestar, ya que estaban de vacaciones.

En esas misma época, Patricia acudió al programa español ‘Deluxe’ para contar aspectos privados sobre la infancia que ella y Georgina; de paso puso en duda el altruismo de la pareja de Cristiano Ronaldo:

"Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien, pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo. Me dijo por ejemplo que me iba a ayudar con los libros del colegio de mis hijos y todavía estoy esperando… Georgina es muy solidaria con los niños necesitados pero no con sus sobrinos".

Así respondió sutilmente Georgina Rodríguez a su media hermana

Con el estreno de su reality show ‘Soy Georgina’, la modelo y socialité respondió de forma sutil e indirecta a las críticas de sus familiares por medio de una publicación de agradecimiento.

Ahí externó que, para ella, su familia “incondicional e inseparable” está conformada por tres personas: su mamá, su hermana Ivana y ella.

“Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana, Ivana Rodríguez, por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos: amor y respeto”.