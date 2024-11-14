La hija de Cristiano Ronaldo tuvo un lujoso cumpleaños: cenaron en un exclusivo restaurante

Video Los hijos de Georgina y Cristiano y su vida de lujos: los jets privados no son lo más extravagante

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no temen presumir por lo alto su vida familiar : viajan con frecuencia con sus hijos, juegan y hacen ejercicio con ellos, y por supuesto, festejan a lo grande sus cumpleaños y momentos especiales.

En esta ocasión compartieron lo bien que la pasaron en el cumpleaños número 7 de la pequeña Alana Martina, quien poco a poco se está ganando el cariño del público.

Basta con recordar que se viralizó un momento de Alana en el documental de Netflix ‘Soy Georgina’, pues cuando Cristiano Ronaldo le preguntó qué quiere ser de grande, ella respondió que no quería ser nada: “Nada, nada. Yo me quedo en casa tranquila” dijo la pequeña.

Así fue el cumpleaños de Alana Martina, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez



El pasado 12 de noviembre de 2024 Alana Martina, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebró su cumpleaños número 7.

Los preparativos de su festejo iniciaron un día anterior, pues la propia Georgina compartió a través de sus redes sociales que la cumpleañera y sus hermanitos se encargaron de llenar de dulces una piñata de castillo de princesa color rosa.

En el gran día la familia se encontraba en su casa de Madrid, donde Alana disfrutó de un desayuno cumpleañero que consistió en chocolate caliente y churros en forma de corazón.

Cumpleaños de Alana Martina, hija de Cristinao Ronaldo y Georgina Rodríguez Imagen @georginagio en Instagram



Después, Alana pasó la mañana jugando con sus hermanos, y luego se reunieron para hacer juntos una tarta de cumpleaños, tal y como se pudo apreciar en las imágenes que compartió Georgina Rodríguez en su cuenta de Instagram.

La celebración se extendió hasta la noche, pues la familia se dirigió al exclusivo restaurante El Gran Asador Lecanda ubicado en Madrid, donde cenaron fabada asturiana, chuletón, y varios ibéricos.

Cabe destacar que el lugar se encontraba repleto de globos rosas y blancos y demás decoración alusiva al cumpleaños de la pequeña Alana.

Cumpleaños 7 de Alana Martina Imagen @georginagio en Instagram

Así felicitaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez a su hija Alana Martina



A través de su cuenta oficial de Instagram Cristiano Ronaldo felicitó a su hija Alana Martina por sus siete años de vida. “7 años de mi princesa ¡Felicidades mi amor!” escribió el futbolista portugués, acompañado de una foto con la festejada.

La foto ya acumula más de 11 millones de “Me gusta”, y más de 80 mil comentarios, entre los que los fans del jugador han destacado lo parecida que es Alana a su papá.

"Dos goticas de agua", "Tal palo, tal astilla", "Dios simplemente copió la cara de Ronaldo y la pegó en la cara de su hija", "Es textualmente mitad Cristiano mitad Georgina" fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, Georgina Rodríguez documentó a detalle el festejo de Alana, a la vez que compartió una foto en la que se le ve mirando al horizonte la cual acompañó de un tierno mensaje:

Celebrando la vida y el amor más puro que existe. Mamá feliz.