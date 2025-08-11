Cristiano Ronaldo da anillo de compromiso a Georgina Rodríguez: tiene enorme diamante

Video Cristiano Ronaldo le dio un reloj carísimo a Georgina Rodríguez, pero le dicen que "se ve barato"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso tras 9 años de relación y varios hijos juntos.

Este lunes 11 de agosto, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que luce un anillo con un enorme diamante, al mismo tiempo en que sostiene la mano del delantero portugués.

PUBLICIDAD

“Sí, acepto. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en su publicación.

Así anunció Georgina Rodríguez su compromiso con Cristiano Ronaldo. Imagen Georgina Rodríguez / Instagram



Los rumores sobre un compromiso entre la pareja habían surgido tiempo atrás, ya que Georgina lucía en su dedo anular una joya. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó aquellos reportes.

Su historia de amor

La historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016. Según contó la modelo, su primer encuentro sucedió en una boutique en Madrid.

“Era un jueves de verano. Me tocaba salir a las 5 y me pidieron quedarme media hora más. Justo cuando salía, llegó un hombre muy guapo con un niño. Sentí mariposas en el estómago”, contó en su documental ‘Soy Georgina’.

¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo?

Aunque en aquel entonces el futbolista ya había debutado como padre con el nacimiento de Cristiano Jr., un año después de haber comenzado su relación, la pareja le dio la bienvenida a Alana Martina, su primera hija en común.

Ese mismo año, en 2017, recibieron a los mellizos Eva y Mateo por gestación subrogada, mientras que en 2022 nació Esmeralda, su segunda hija biológica.