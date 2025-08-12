¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?: revelan millonaria cifra

Video Cristiano Ronaldo le dio un reloj carísimo a Georgina Rodríguez, pero le dicen que "se ve barato"

Georgina Rodríguez reveló este 11 de agosto que Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio, tras nueve años juntos y de haber formado una familia.

Por medio de Instagram, la modelo compartió una fotografía en la que se puede ver en su dedo anular izquierdo el anillo de compromiso.

“Sí quiero. En esta vida y en todas mis vidas”, escribió la también ‘influencer’ en la descripción de la instantánea, que ahora es viral.

Hasta el momento, ni ella ni el futbolista han destapado los detalles de cómo, finalmente, él le pidió que sean marido y mujer.

Georgina Rodríguez mostró el anillo de compromiso que le dio Cristiano Ronaldo. Imagen Georgina Rodríguez/Instagram

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

Aunque Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo siguen guardando hermetismo, Ajay Anand, director ejecutivo de la firma Rare Carat, dijo a Page Six que estima que el diamante central de la sortija es de color D (sin tono) y claridad impecable.

El peso potencial de la gema sería de más de 30 quilates, lo que situaría su valor en hasta 5 millones de dólares, explicó el experto.

Por su parte, Laura Taylor, especialista en argollas de Lorel Diamonds, desglosó la elección de la pieza al indicar:

“Los cortes ovalados son conocidos por sus brillantes facetas, que maximizan el brillo y dan a la piedra un aspecto luminoso y vivo desde todos los ángulos”.

Ella señaló que la alianza es “espectacular”, “sin duda una de las más impresionantes que hemos visto en los últimos años, que encaja perfectamente con una de las parejas más famosas del fútbol”.

El joyero Iñaki Torres ofreció una evaluación a ¡Hola!, tras revisar otras alhajas de la colección de Rodríguez, detallando que el diamante principal podría pesar entre 40 y 45 quilates, con un precio que parte de 6,45 millones de dólares y que podría ascender a 21,8 o 27,25 millones de dólares.

Georgina Rodríguez ha querido casarse con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en 2016, cuando él visitó la tienda Gucci en la que ella trabajaba.

En enero de 2017, hicieron su debut como pareja públicamente al asistir a los The Best FIFA Football Awards. Desde entonces, han sido inseparables.

Su primera hija en conjunto, Alana Martina, llegó en noviembre. Pero, su clan se formó antes con Cristiano Jr., Eva y Mateo, retoños del deportista. En abril de 2022, dan la bienvenida a su bebé, Bella Esmeralda.