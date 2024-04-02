Georgina Rodríguez impacta con ‘outfit’ que incluye un bolso Hermès de 89 mil dólares

Video Cristiano Ronaldo le dio un reloj carísimo a Georgina Rodríguez, pero le dicen que "se ve barato"

Georgina Rodríguez ha demostrado que es una ‘fashionista’ capaz de causar impacto con sus elecciones, como lo hizo, por ejemplo, con su ‘look’ para el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2022.

La pareja de Cristiano Ronaldo recientemente mostró que el lujo sigue siendo parte de los ‘outfits’ que utiliza para su día a día, toda vez que incluye accesorios de las firmas de moda más prestigiosas.

Georgina Rodríguez y su bolso Hermès de 89 mil dólares

Este 1 de abril, la modelo argentina subió en su cuenta de Instagram un par de fotografías en las que presumió su vestimenta.

Georgina Rodríguez posó para la cámara portando un vestido entallado, con plisado en la falda, de manga larga en color gris carbón.

Georgina Rodríguez se mostró así en Instagram. Imagen Georgina Rodríguez/Instagram



Ella combinó la pieza con unas zapatillas negras y una variedad de joyas, entre los que figuran sus anillos de diamantes y un reloj.

Sin embargo, lo que en realidad sobresale de su conjunto es el bolso rojo, con estampado de ‘piel de cocodrilo’ y broches dorados.

Georgina Rodríguez con su bolso Hermès de 89 mil dólares. Imagen Georgina Rodríguez/Instagram



De acuerdo con Daily Mail, se trata de un exclusivo Hermès Birkin, que se estima tendría un costo de nada menos que 89 mil dólares.

La exvendedora para la marca Gucci, de 30 años, subtituló las imágenes con un sencillo: “Mamá trabajadora” y un emoji de cerezas.

Georgina Rodríguez presumió su 'look'. Imagen Georgina Rodríguez/Instagram



Sus seguidores le expresaron algunos elogios en la sección de comentarios: “Icónica”, “No puedo con tanto”, “Impresionante” y “Ella es tan linda”, se lee.

¿Georgina Rodríguez se burla de sí misma?

En TikTok, la también empresaria publicó un clip en el que aparece luciendo el mismo atuendo mientras se encuentra al interior de un Ferrari.

Para el audio, ella tomó un fragmento de la entrevista que brindó cuando se presentó en el programa español ‘El Hormiguero’, en marzo de 2023.

“Las navidades las pasamos en Turín ese año… ¡Ah, no, en Manchester! Es que viajo tanto”, replica, al tiempo que hace gestos.

Tanto las postales como el video llegan luego de que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo disfrutaran de unas vacaciones familiares en Arabia Saudita.

Ellos son padres de Alana y Bella, pero igualmente comparten a Cristiano Jr., Mateo y Eva, a quienes el futbolista tuvo en relaciones previas.

La ‘influencer’ dio a sus admiradores un vistazo de la escapada en redes sociales. En instantáneas, todos aparecen a bordo de un yate, que navegó el Mar Rojo.