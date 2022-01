Georgina Rodríguez pasó de ser empleada de Gucci a ser modelo, empresaria y madre de 3 hijos

Hace cinco años, uno de los máximos ídolos del fútbol soccer anunció oficialmente su relación con la argentina Georgina Rodríguez.

La noticia causó furor y gran parte se debió a que ambos se conocieron de la forma más casual posible: ella era dependienta de una tienda Gucci a la que Cristiano Ronaldo entró para comparar y el flechazo fue instantáneo.

Sigue leyendo para saber cómo cambió la vida de esta chica después de ese suceso.

¿Cómo inició la relación de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Aunque la mujer, quien actualmente goza de sus 28 primaveras, nació en Argentina, cuando tenía un año su familia se mudó a España.

A los 22 años trabajó como empleada de una tienda Gucci en Madrid y después para una tienda de Prada en El corte inglés.

También fue camarera y ‘au pair’, es decir, una persona acogida temporalmente por una familia a cambio de un trabajo (generalmente es para cuidar a los niños).

Tras conocer a Cristiano Ronaldo su vida cambió por completo y eso lo documentó en la producción de Netflix ‘Soy Georgina’ (2022).

Ahí, ella habla sin tapujos de su nueva vida e incluso se toma el tiempo de explicar cómo fue su primer encuentro durante el verano de 2016, cuando aún era empleada de Gucci.



En aquel entonces su horario dictaminó que debía salir a las cinco de la tarde, pero uno de sus compañeros le pidió quedarse un poco más para que atendiera a una mujer:

“Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. El niño me saludó muy educado y se rio. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”.



Desde entonces Georgina no dejó de ver a Cristiano, quien visitó frecuentemente la tienda y con cada interacción notaron que la química era evidente.

Sin importar la apretada agenda del atleta, comenzaron a salir en secreto a mediados de 2016 y lo oficializaron un año después.

La vida de Georgina Rodríguez cambió radicalmente en 2017

Profesionalmente, en 2017, la chica se unió a la agencia de modelaje UNO Models, desde entonces, protagonizó sesiones de fotos en un sinnúmero de revistas como Grazia, Cosmopolitan, Men's Health o Vogue.

Paralelamente su cuenta de Instagram comenzó a inflarse a niveles estratosféricos, ya que hoy en día tiene 29.8 millones de seguidores.

En consecuencia, varias marcas (como Pretty Little Things o Alo Yoga) la han elegido como su embajadora.

Ese mismo año nació la primera hija de la pareja, cuarta en el caso de Cristiano: Alana Martina en noviembre.

Así se ha desarrollado la carrera de Georgina Rodríguez desde entonces

La carrera de modelo e ‘influencer’ de Georgina Rodríguez creció tanto que en 2019 fue la encargada de darle un galardón a Rosalía en el MTV Europe Music Awards.

Un año más tarde fue presentadora en el Festival de la Canción de San Remo y participó en el concurso español ‘Mask Singer: adivina quién canta’ (emitido por Antena 3).

Además, diversos festivales de cine y música le han extendido cortesías como celebridad invitada, tanto a sus alfombras rojas como a sus eventos exclusivos.

Ese fue el caso del Festival de Cine de Venecia, el Festival de Cine de Cannes o la gala de verano de UNICEF.

De hecho, la vida de Georgina Rodríguez no sólo se basa en lujos y extravagancia; desde 2017 ha colaborado con la fundación Nuevo Futuro, la cual vela por los derechos de niños y jóvenes en condición vulnerable.

¿Cuáles son los proyectos más recientes de Georgina Rodríguez?

En febrero de 2021 la modelo e ‘influencer’ lanzó su propia marca de ropa OM By G, una exclusiva firma textil que es diseñada por ella misma y con colecciones limitadas dependiendo de la temporada.

Ese mismo año Netflix anunció su documental ‘Soy Georgina’, el cual fue presentado en el FesTVal de Vitoria y, finalmente, lanzado este 27 de enero de 2022 (esto para que coincidiera con el cumpleaños de la socialité).

En el ámbito personal, en agosto de 2021 se comprometió con Cristiano y la pareja lo celebró con una espectacular fiesta en Costa de Caparica.