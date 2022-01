Conoce a los 6 hijos de Cristiano Ronaldo: los mayores llaman "mamá" a Georgina

Fue en el 2016 cuando Cristiano Ronaldo entró a una tienda Gucci en España, donde conoció a la vendedora, Georgina Rodríguez; un año después de eso, hicieron oficial su noviazgo.

En agosto de 2021, se hizo oficial el anuncio de su compromiso. La pareja tiene tres hijos en común, Alana Martina y unos gemelos que aún no nacen.

La familia, en estos momentos, se encuentra disfrutando de unas lujosas vacaciones. Dale play al video para conocer más detalles.

Añadiendo estos dos, Cristiano es el amoroso padre de 6 pequeños, conócelos.

Cristiano Jr.

Es el hijo mayor del astro del fútbol, nació un 17 de junio de 2010. A través de un comunicado emitido a unos días de su nacimiento, el portugués manifestó sentirse feliz por la llegada de su hijo, pero, no dio más detalles al respecto.

Mucho se ha rumorado que el pequeño nació en un vientre sustituto. Si bien, en el mismo año que nació su primogénito, señaló en una entrevista para 'Friday Night With Jonathan Ross', que no hablaría públicamente del tema.

"La gente especula que estaba con esta chica o con otra, o que había una madre sustituta. Nunca se lo he dicho a nadie y nunca lo haré. Cuando Cristiano crezca, le voy a decir la verdad porque se lo merece, porque es mi hijo, pero yo no voy a decir porque la gente quiere que yo diga", dijo.

Eva y Mateo

En junio de 2017, dio la bienvenida a unos gemelos, quienes también habrían nacido a través de un vientre sustituto.

En una postal ese mismo año, Cristiano escribió un emotivo mensaje a sus mellizos:

"Estoy muy feliz de poder sostener los dos nuevos amores de mi vida"

Alana Martina

Tan sólo pasaron unos meses, cuando ya estaban celebrando el nacimiento de Mateo, el 12 de noviembre de 2017, Georgina y Cristiano dieron la bienvenida a su primera hija en común: Alana Martina.

Dos días después, en sus redes sociales, Georgina compartió una instantánea en donde anunció la llegada de su primogénita.

“Ser madre y criar todo este tiempo de los pequeños de la casa me ha hecho experimentar una felicidad suprema, y ahora con la llegada de Alana Martina ya estamos todos al completo, más felices si cabe...”

Dos más en camino

La historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúa y la familia sigue creciendo.

En octubre de 2021, la pareja anunció que estaban esperando gemelos.

El 16 de diciembre de ese mismo año, hicieron un video para revelar el género de los bebés.

Fueron sus hijos quienes reventaron los globos con papeles azules y rosas, lo que da a entender que será una niña y un niño.

“Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, dijo Georgina Rodríguez en una entrevista con El País realizada el enero del 2022.