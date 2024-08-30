Famosos

La fortuna de 600 millones de dólares de Cristiano Ronaldo: así viven sus hijos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más glamurosas del mundo. No solo poseen una enorme fortuna sino que la han compartido con sus 5 hijos: hasta su pequeña bebé usa mamelucos de diseñador.

Video La lujosa vida de los hijos de Messi y Cristiano Ronaldo, ¿quién es más millonario?

Cristiano Ronaldo se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas del mundo, pero también como uno de los más ricos. Según el portal Celebrity Net Worth, la fortuna de Ronaldo sería de aproximadamente 600 millones de dólares.

Los lujos y las extravagancias son una constante en la vida del futbolista, quien suele consentir a su esposa Georgina y a sus cinco hijos con un costoso estilo de vida.

Los 5 hijos de Cristiano Ronaldo

El hijo mayor del futbolista se llama Cristiano Ronaldo Jr. y hasta la fecha se desconoce la identidad de la madre, pues así lo ha elegido el futbolista. Posteriormente, tuvo por medio de la maternidad subrogada a los mellizos Eva y Mateo.

En 2016, Cristiano comenzó su romance con Georgina Rodríguez, y en 2017 nació su primera hija en común: Alana Martina. Finalmente, en 2022 le dieron la bienvenida a la bebé Bella Esmeralda. Bella tendría un mellizo que, lamentablemente, falleció durante el parto.

Georgina ha adoptado el rol madre de los cinco hijos, formando una familia repleta de lujos y privilegios. Algunos de estos lujos han sido compartidos en las redes sociales tanto de Georgina como de Cristiano.

Los ostentosos regalos de los hijos de Cristiano y Georgina

Para su cumpleaños 14, Cristiano Ronaldo Jr. recibió de regalo una maleta Louis Vuitton Horizon 55 (su valor es de aproximadamente 3 mil dólares) y un conjunto deportivo de Balenciaga entre otras cosas.

El joven, además, ha sido visto visitando la escudería de Ferrari y del piloto Carlos Sainz, privilegio casi imposible de obtener.

Los cinco hijos de Cristiano suelen viajar en jet privado junto con su madre, y cuando su padre no está trabajando aprovechan el tiempo para tomar vacaciones en destinos paradisíacos como Mallorca o el Mar Rojo. La familia, además del jet, cuenta con un yate valuado en 7 millones de dólares.

Bella Esmeralda, siendo la más pequeña de la familia, usa marcas de lujo desde su nacimiento. En la primera fotografía que sus padres compartieron de ella, la bebé estaba usando un babero de Moschino. En otras fotos se le ha visto con mamelucos Dior.

Sea en casa o alrededor del mundo, no cabe duda que la familia de Ronaldo lleva la elegancia a donde vaya.

