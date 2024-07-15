Gala Montes presume a su papá en medio de conflicto familiar: lo había acusado de “abandono”

Video Gala Montes ventila que uno de los problemas con su madre fue por su orientación sexual

Gala Montes parece haber dado vuelta al conflicto familiar que tiene con doña Crista Montes, su mamá, ya que la actriz se dejó ver de lo más contenta al lado de su papá, a quien en 2022 acusó de “abandono” en el programa de la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 4 años que se divorció de mi mamá. Sí ha estado presente en persona (pero de lejos). La verdad es que yo decidí no tener más relación con él porque como que simplemente ni me hace sentido que dejara a dos niñas y a una mujer solas”, contó en el canal de YouTube de la comunicadora.

Este fin de semana, Gala Montes dio muestra de que la relación con su padre está mejor que nunca, a tal punto de que estaría buscándole novia.

“Vamos a conseguirle novia a mi papá… Dinos tus cualidades”, expresó, mientras que en su posteó de Instagram agregó: “Fortalezas TODAS, debilidades NINGUNA”.

¿Quién es el papá de Gala Montes?

Hasta ahora son pocos los detalles los que se conocen sobre el papá de Gala Montes, quien llevaría por nombre Juan Fernández, ya que el apellido materno de la intérprete es Montes de Oca.

La ruptura con su mamá

Desde octubre de 2023, el panorama familiar de Gala Montes cambió por completo. La actriz puso distancia con su mamá, quien desde el inicio de su carrera fungió como su mánager.

El 9 de julio, doña Crista Montes de Oca acusó públicamente a su hija de despedirla como mánager, a través de las páginas de la revista TVNotas. Allí, explicó que tras los conflictos con su hija se mudó a Zumpango (Estado de México), donde ahora atiende una cafetería.

“Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, dijo a la publicación.

Ante este panorama, Gala Montes se defendió e hizo fuertes señalamientos en contra de su mamá, a quien acusó de explotación.

“Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá, nunca, y eso lo voy a ver legalmente, porque estoy cansada de que me vean la cara. Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas”, dijo en una transmisión en vivo de Instagram.