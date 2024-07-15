Gala Montes

Gala Montes presume a su papá en medio de conflicto familiar: lo había acusado de “abandono”

La actriz creció alejada de su papá desde los 4 años, según contó a la periodista Mara Patricia Castañeda en 2022. En medio del conflicto que protagoniza con su papá, Gala Montes presumió lo cercana que ahoraes a su papá.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Gala Montes ventila que uno de los problemas con su madre fue por su orientación sexual

Gala Montes parece haber dado vuelta al conflicto familiar que tiene con doña Crista Montes, su mamá, ya que la actriz se dejó ver de lo más contenta al lado de su papá, a quien en 2022 acusó de “abandono” en el programa de la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 4 años que se divorció de mi mamá. Sí ha estado presente en persona (pero de lejos). La verdad es que yo decidí no tener más relación con él porque como que simplemente ni me hace sentido que dejara a dos niñas y a una mujer solas”, contó en el canal de YouTube de la comunicadora.

PUBLICIDAD

Este fin de semana, Gala Montes dio muestra de que la relación con su padre está mejor que nunca, a tal punto de que estaría buscándole novia.

“Vamos a conseguirle novia a mi papá… Dinos tus cualidades”, expresó, mientras que en su posteó de Instagram agregó: “Fortalezas TODAS, debilidades NINGUNA”.

Más sobre Gala Montes

Sabine Moussier “explora” al intentar relación con una mujer: “Sigo amando a esa persona”
0:47

Sabine Moussier “explora” al intentar relación con una mujer: “Sigo amando a esa persona”

Univision Famosos
Mamá de Gala Montes insiste en que la actriz y su hermana la agredieron: detalla supuesto ataque
2 mins

Mamá de Gala Montes insiste en que la actriz y su hermana la agredieron: detalla supuesto ataque

Univision Famosos
Gala Montes filtra foto íntima de Bárbara Islas tras negar supuesto romance, ¿cometió delito?
2 mins

Gala Montes filtra foto íntima de Bárbara Islas tras negar supuesto romance, ¿cometió delito?

Univision Famosos
¿Fingía amor por Karime? Gala Montes confirmó tener una relación de años con su mánager
3:01

¿Fingía amor por Karime? Gala Montes confirmó tener una relación de años con su mánager

Univision Famosos
Mamá de Gala Montes confiesa que la ha buscado para que se reconcilien: "Ella no quiere"
3 mins

Mamá de Gala Montes confiesa que la ha buscado para que se reconcilien: "Ella no quiere"

Univision Famosos
Briggitte Bozzo creía que no podía tener amigas, pasó sus últimos cumpleaños sola
3:01

Briggitte Bozzo creía que no podía tener amigas, pasó sus últimos cumpleaños sola

Univision Famosos
Gala Montes luchó por aceptar su físico: "Estaba obsesionada con ser delgada"
3:01

Gala Montes luchó por aceptar su físico: "Estaba obsesionada con ser delgada"

Univision Famosos
Gala Montes revela que “desde chiquita le gustaban las mujeres” y por qué temía decirlo
2 mins

Gala Montes revela que “desde chiquita le gustaban las mujeres” y por qué temía decirlo

Univision Famosos
Gala Montes contó que Kalimba intentó humillarla y ella no se quedó callada
3:01

Gala Montes contó que Kalimba intentó humillarla y ella no se quedó callada

Univision Famosos
“No saqué a nadie del clóset”: Gala Montes explota contra Bárbara Islas tras polémica por su relación
3 mins

“No saqué a nadie del clóset”: Gala Montes explota contra Bárbara Islas tras polémica por su relación

Univision Famosos

¿Quién es el papá de Gala Montes?

Hasta ahora son pocos los detalles los que se conocen sobre el papá de Gala Montes, quien llevaría por nombre Juan Fernández, ya que el apellido materno de la intérprete es Montes de Oca.

Él es el papá de Gala Montes.
Él es el papá de Gala Montes.
Imagen Gala Montes / Instagram

La ruptura con su mamá

Desde octubre de 2023, el panorama familiar de Gala Montes cambió por completo. La actriz puso distancia con su mamá, quien desde el inicio de su carrera fungió como su mánager.

El 9 de julio, doña Crista Montes de Oca acusó públicamente a su hija de despedirla como mánager, a través de las páginas de la revista TVNotas. Allí, explicó que tras los conflictos con su hija se mudó a Zumpango (Estado de México), donde ahora atiende una cafetería.

“Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, dijo a la publicación.

Ante este panorama, Gala Montes se defendió e hizo fuertes señalamientos en contra de su mamá, a quien acusó de explotación.

PUBLICIDAD

“Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá, nunca, y eso lo voy a ver legalmente, porque estoy cansada de que me vean la cara. Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas”, dijo en una transmisión en vivo de Instagram.


Relacionados:
Gala MontesFamososPolémicas de famososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD