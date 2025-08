Gala Montes estalla contra su mamá: responde a sus señalamientos y la acusa de explotación

Gala Montes respondió a los señalamientos de su madre, doña Crista Montes de Oca, quien ventiló que están distanciadas desde hace nueve meses cuando la despidió como mánager.

En entrevista con la revista TVNotas, la madre de la actriz expone que ahora atiende la cafetería que puso con sus ahorros y la ayuda de sus hermanos. Además, cree que su hija está "resentida" con ella por la "influencia" de los psicólogos que consulta.

"Está en terapia y la ideología que traen es que muchas mamás odian a los hijos. Les dicen a los hijos que no se dejen manipular por los padres. No pude hacer ahorros. Estoy volviendo a empezar. Por eso acabo de poner esta cafetería", dijo Montes de Oca en la entrevista.

Gala montes explota y da su versión

La protagonista de 'Vivir de Amor' hizo un en vivo donde, visiblemente afectada, habló de los señalamientos de su madre y explicó a detalle la situación.

"Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá, nunca y eso lo voy a ver legalmente, porque estoy cansada de que me vean la cara. Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas".

Gala defendió su derecho de elegir quien la represente y aseveró que intentó llegar a aun acuerdo económico con su madre y ella no aceptó, pues quería la mitad de todo.

"Desde los 18 años yo debí de haber tomado la decisión de decir qué onda, dónde está mi varo (dinero), dónde está todo lo que he trabajado, porque yo he trabajado desde los 6 años (…) El problema empezó porque ella me dijo 'quiero la mitad de todo' y yo le dije, pero 'por supuesto que no'".

Gala Montes tiene problemas de depresión

La actriz explicó que la relación con su madre ha provocado estragos en su salud mental.

" Estoy cansada de que me esté manipulando y de que me esté amenazando y que me esté extorsionando (..) Estoy hasta aquí (harta) porque tengo depresión, porque me quiero matar, porque llevo una vida de un señor de 50 años y tengo 23 y quiero vivir mi vida y la quiero vivir lejos de ti, entonces mi mamá no aceptó eso".

"Yo soy la que tiene trastornos alimenticios porque vive en un medio en donde te exigen ser delgada, o sea, a parte de todos los problemas que tienes pues tienes que ser delgada".

Montes también explicó que está medicada para sobrellevar la situación.

"Tomo pastillas para la ansiedad, me ayudan a estar calmada y las de la depresión pues para no matarme porque queremos seguir viviendo (…) Vivo en una relación abusiva, mi mamá es una mujer narcisista, una mujer que nos aplicaba la ley del hielo, una mujer que nos golpeaba también".

La orientación sexual de Gala Montes causó problemas

La actriz señaló en el 'live' que su orientación sexual también fue un problema en la relación con su madre.

" Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera y mamá, tienes dos hijas muy inteligentes, muy bisexuales por cierto las dos y vamos a seguir viviendo nuestra vida", señaló.

Finalmente, envió un mensaje a doña Crista Montes de Oca.

"Si mi mamá ve este video quiero decirle que se olvide de mí (…) No voy a permitir que nadie me lo quite (sus bienes), ni me difame, ni me utilice, y no, no te perdono ni te perdonaré. Me perdono a mí por ser tan pen… por estar al lado de una persona narcisista como tú que lo único que hace es hacerle daño a las personas", sentenció.