Gala Montes

Gala Montes tuvo una difícil infancia: su papá la “abandonó cuando tenía 4 años”

La actriz creció alejada de su papá desde los 4 años. Según contó Gala Montes a la periodista Mara Patricia Castañeda en 2022, fue ella la que puso distancia entre ellos.

Elizabeth González.
Gala Montes tuvo una difícil infancia. En agosto de 2022, la actriz contó a la periodista Mara Patricia Castañeda que se encontraba orgullosa de su familia de “cuatro mujeres” (su mamá, su hermana y su sobrina), dejando al descubierto la razón por la que creció lejos de su papá.

“Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 4 años que se divorció de mi mamá”, contó en el canal de YouTube de la comunicadora.

Si bien la intérprete de ‘Rebeca Ramírez’ en la telenovela Vivir de Amor (que puedes ver en ViX) compartió que su papá insistía en buscarla, fue ella la que decidió no tener contacto con él por una simple razón.

“Sí ha estado presente en persona (pero de lejos). La verdad es que yo decidí no tener más relación con él porque como que simplemente ni me hace sentido que dejara a dos niñas y a una mujer solas”, declaró.

Gala Montes reconoció en 2020 que a pesar de tener una infancia difícil por la ausencia de su padre, seguramente no hubiera logrado cumplir su sueño de ser actriz si sus papás nunca se hubieran divorciado.

“Creo que si mis papás siguieran casados en este momento probablemente yo estaría terminando una carrera, entonces sí lo agradezco. Por algo pasan las cosas. Y somos muy felices, somos cuatro mujeres y mis perros”, sentenció.

La ruptura con su mamá

Desde octubre de 2023, el panorama familiar de Gala Montes cambió por completo. La actriz puso distancia con su mamá, quien era su mánager, para independizarse.

Luego de que doña Crista Montes de Oca acusara públicamente a su hija de despedirla como mánager, Gala Montes hizo fuertes señalamientos en contra de su mamá, a quien, incluso, acusó de explotación.

“Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá, nunca, y eso lo voy a ver legalmente, porque estoy cansada de que me vean la cara. Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas”, dijo en una transmisión en vivo de Instagram el 9 de julio.


