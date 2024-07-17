Gala Montes

Gala Montes confiesa que está “saliendo” con actriz de Soltero Con Hijas: ella reacciona nerviosa

La actriz habló de los sentimientos que Bárbara Islas despertó en ella desde hace meses. “Hicimos un vínculo muy fuerte”, declaró Gala Montes ante la actriz de Soltero con Hijas que se encontraba a su lado.

Por:
Elizabeth González.
Video Gala Montes y Bárbara Islas se dan su primer beso en los labios tras revelar que estarían “saliendo”

Luego de la pelea pública que protagonizó con su mamá, Gala Montes confesó estar “saliendo” con Bárbara López, actriz de la telenovela Soltero con Hijas.

La actriz reveló que su reciente trabajo en la telenovela Vivir de Amor la acercó tanto a Bárbara López, que lograron crear un “vínculo muy fuerte”.

“Conocí una persona en Vivir de Amor’, muy especial, que vivió algo parecido a lo que yo estoy viviendo. Hicimos un vínculo muy fuerte y no sé, están pasando muchas cosas raras en mi vida, que no sé ni qué rollo, pero siento mucho cariño por Bárbara Islas. Hemos estado saliendo un tiempo y ya, lo queríamos contar”, confesó Gala Montes durante un live con el influencer Pablo Chagra el 17 de julio.

Ante la mirada atónita de su compañera, quien parecía no dar crédito a lo que escuchaba, Gala Montes agregó sin titubeos: “Aunque lo niegue Bárbara Islas”.

Así reaccionó Bárbara Islas ante las confesiones de Gala Montes

“Exijo derecho de réplica”, dijo nerviosa la actriz, intentando buscar la mirada de la intérprete de 23 años.

“A ver… La quiero muchísimo y decíamos cómo justamente en estas producciones convives mucho con la gente, te encariñas… Yo, durante la novela regresé a una relación que ya era del pasado… errores que una vuelve a cometer y nada, encontrarme con ella fue muy bonito”, admitió.

Fue entonces cuando Bárbara Islas reveló la manera en que Gala Montes le confesó sus sentimientos.

“De repente me dijo algo así como ‘oye, siento que de repente me coqueteas mucho’, y yo dije ‘¿qué?’”, expresó.

“No, yo le dije ‘siento que te gusto’… Yo así se la canto a la gente que yo siento que le gusto porque a mí no me gusta perder el tiempo”, agregó Gala.

Ante los comentarios de su compañera, la actriz de Soltero con Hijas (telenovela que puedes ver en ViX) explicó que nunca le coqueteó a Gala sino que simplemente, esa era su manera de ser.

“Le dije ‘a ver, soy una persona muy coqueta, sí me considero así, pero como por amabilidad, por educación… Le dije ‘estoy en un momento complicado’, estábamos en casa de una persona complicada que, de por sí decía, ‘yo sé que ahí hay algo’… al final le estoy dando vueltas a todo, ¿verdad?”, dijo.

Debido a que Bárbara Islas no llegaba a ningún lado con sus comentarios, Gala expresó contundente: “Mi amor, tú me dices ¿quieres una relación? Podemos tener una relación abierta o lo que tú quieras, piénsalo… tienes de aquí a mañana para pensarlo y lo hacemos público en este momento, que ella lo decida”.

Gala Montes y Bárbara Islas "son amigas"

Finalmente, ambas actrices destacaron la gran amistad que lograron durante las grabaciones de la telenovela Vivir de Amor. Asimismo, destaparon las cosas que las hicieron forjar un vínculo muy fuerte entre ellas.

“Bárbara y yo, de verdad, nos queremos mucho como amigas… O sea, de verdad, de verdad, hemos pasado cosas juntas muy muy muy cab***as. Su mamá falleció hace unos años y mi mamá tuvo cáncer, entonces, eso nos unió muchísimo, ¿verdad, amiga?”, relató Gala.

“Ella me apoyaba porque yo hacía playeras sobre el cáncer de mama y Bárbara fue de las pocas actrices que me echó la mano, desde entonces la adoré. Después la conocí y neta es una persona que debería tener muchísimo más reconocimiento”, sentenció.


